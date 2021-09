Türkiye Gazetesi

Dünya devi şirketler servetlerini; salgın, terör, doğal felaket dönemlerinde de tartışmalı biçimde arttırmayı sürdürüyor. Öyle ki; Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen ve 2977 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 11 Eylül Saldırılarının 21. yılında da Amazon, Facebook, Google, Microsoft ve Twitter gibi teknoloji devleri ceplerini doldurdu. Söz konusu şirketler; devletlerle "teröre karşı savaş" adı altında anlaşmalar yaparak, milyon dolarlar kazandı.

"PENTAGON" DETAYI

Euronews'te yer alan habere göre; Söz konusu şirketlere, özellikle Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet kurumlarının büyük talepte bulunduğu ifade ediliyor.

ABD merkezli 3 sivil toplum örgütü Action Center on Race and the Economy, LittleSis ve MPower Change perşembe günü ortaklaşa hazırladıkları "Büyük Teknoloji Savaş Satıyor" adlı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, sadece ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2004 yılından bu yana söz konusu teknoloji devleriyle yaptığı sözleşmelere 43.8 milyar dolar ödediği kaydedilirken, savunma sanayisinin dijitalleşmesiyle ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarının 2001'den bu yana bulut ve GPS teknolojilerine büyük talep gösterdiği belirtildi.

SÖZLEŞMELERDE AMAZON VE MİCROSOFT BAŞI ÇEKİYOR

Araştırma verilerine göre son dönemlerde Amazon ve Microsoft sözleşmelerde başı çekerken, 2019 yılında Amazon'un 5 kez ve 2015'e kıyasla Microsoft'un da 8 kat daha fazla kamu ihalesi ve benzer alt sözleşmelere imza attığı aktarıldı.

Bunun yanında Microsoft'un Donald Trump'ın başkanlık yaptığı 2016-2018 yılları arasında önceki dönemlere nazaran devlet kurumlarıyla "savunma alanında" 6 kat daha fazla sözleşme yaptığı öne sürüldü.

Son yıllarda havacılık ve uzay alanında geleneksel hizmetler veren Raytheon ve Northrop Grumman gibi şirketlerle yapılan sözleşmelerde de azalma görüldü.

