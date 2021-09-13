Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mevsim bir çiftçi sulama imkanı bulunmayan tarlasında mevsim şartlarının kuraklığına rağmen boyu 100 santimetreye ulaşan acur yetiştirdi.

100 SANTİMETREYE ULAŞAN ACUR YETİŞTİRDİ

Çiftçi Mehmet Hasırcı, eşi Naime Hasırcı ile birlikte Sarımsak Çukuru mevkisinde bulunan tarlasında ata tohumundan acur yetiştirmeye karar verdi. Sulama imkanı bulunmayan tarlada mevsim şartlarının kurak geçmesine rağmen boyları 75 ile 100 santimetre arasında değişen acur yetiştirmeyi başardı.

“DEVASA ACURLARIMIZ OLDU”

Dedelerinden kalma atalık tohumlarla tarım yaptıklarını söyleyen çiftçi Mehmet Hasırcı, "Her yıl yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek yıl için tohum alırız. Başka tohum kullanmayız. Tarım ilacı kullanmadık. Bu yıl kurak geçti. Zaten, tarlamız kırsal alanda sulama imkanımız da yok. Şükürler olsun devasa acurlarımız oldu. Karpuz ve kavunlarımızda ata tohumundan çok lezzetli oldular" dedi. Hasırcı, devasa acurların tanesinin yaklaşık 10 kilograma kadar ulaştığını söyledi.

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