Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışlarında faiz etkisi sürüyor. Haziran ve temmuz ayında gerileyen konut satışları ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 31,18 artış gösterdi. Kamu bankaları 2020 yılında pandemiden etkilenen inşaat sektörünü desteklemek için düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenlemişlerdi. Konut satışları söz konusu dönemde artış gösterirken, yıllık bazda yaşanan düşüşte yüksek faizler ve artan inşaat maliyetleri etkili oluyor.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 64 AZALDI

TÜİK verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkâri ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İpotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkâri oldu.

42 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye’de ilk defa satılan konut sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15 ile ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 2 bin 932 konut satış ile Ankara ve 1.972 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCIYA REKOR SATIŞ

Yabancılara konut satışı yeni zirvesini gördü. Yabancı konut satışı ağustos ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artışla 5 bin 566 oldu. Konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye’den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi. Öte yandan ocak-ağustos döneminde yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, sektörde yıl sonu satış beklentisi 50 bin bandının aşılması şeklinde.

2021’in en iyisi, ama...

Yüksek faiz, salgın ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen 141 bin adetlik ağustos ayındaki satışlar yılın en yüksek aylık rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocakta 70 bin 587, şubatta 81 bin 222, martta 111 bin 241, nisanda 95 bin 863, mayısta 59 bin 166, haziranda 134 bin 731, temmuzda ise 107 bin 785 adet konut satışı gerçekleşmişti. Ocak-ağustos döneminde satılan konut sayısı ise 801 bin 995 adet oldu.

Konut fiyatları arttı, satışlar azaldı Konut bedellerinin artış göstermesiyle birlikte, azalış gösteren satış fiyatları bu ay da bi önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 17 düştü.

Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.