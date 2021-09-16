Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dünyaya açılmış en başarılı şirketlerinin başında inşaat geldiğini söyleyen Terzioğlu, şöyle devam etti: Geçtiğimiz 30-40 yıllık dönemde Rusya ve Orta Asya topraklarından Orta Doğu’ya, Balkanlardan Afrika’ya Türk inşaat şirketleri çok başarılı işlere imza attılar. Artık firmalarımızın ABD pazarına girmesinin vakti geldi. ABD ekonomisini tek bir ülke olarak düşünmemek gerekir. Gayrisafi Millî Hasılasına bakıldığında New York ekonomik olarak Rusya’dan, Kaliforniya tek başına İngiltere veya Fransa ekonomisinden büyük. Bu yüzden Türk şirketleri ABD pazarına girerken eyalet bazında düşünmeliler.

ATBD Council Kurucu ve Yüksek Danışma Kurulu Azası İlhan Kubilay Geçkil de “ABD, gelecek on yılda altyapısına ciddi yatırımlar yapacak. Türk inşaat şirketlerinin ABD’ye girmesi için doğru zaman” dedi. Biden’ın altyapı hamlesinin toplamda 5 trilyon doları bulacağını kaydeden Geçkil “ABD rekabetin yüksek olduğu bir ülke. Burada iş yapmak için “know-how”ı güçlü lokal bir şirket ile yapılacak iş birliği ya da şirket birleşmesi Türk şirketlerin önünü açabilir” diye konuştu.

Terzioğlu: Kıbrıs Türk Devleti hayırlı olsun Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Kıbrıs’a yaptığı seyahate Konsey olarak geniş bir katılımla destek verdiklerini söyledi. Terzioğlu, “Kıbrıs Türk Devleti hayırlı olsun” ifadesinde bulundu.