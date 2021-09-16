Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 100 kişinin işe alınacağı duyurusunu yaptı. İşe alım hakkında ayrıntı da veren Pakdemirli, açılacak kadroların, 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memurdan oluşacağını açıkladı.

BAŞVURU DETAYLARI BAKANLIK TARAFINDAN DUYURULACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti ile e-Devlet entegre edildi. Böylece kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.