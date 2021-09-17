Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanı Fatih Yücelik “150 metrekare dairede 70 metreküp beton kullanılır. Betonun metreküpü 300 liradan baz alındığında, 21 bin lira seviyelerinde bir maliyeti vardır. Onun da 3’te biri çimentodur, bu da 7 bin lira yapar. Bugün 150 metrekare bir evi baz alırsak, bizim etkimiz 1,5 ve 2 milyon liralık dairede 7 bin lira. Biz bedelsiz de versek, herhâlde 1,5 milyon liralık daire 1 milyon liraya inmez. Ya da 7 bin lirayı 14 bin lira yaparsak 1,5 milyon liralık daire, 2 milyon lira olmaz. Bizim etkimiz bu kadar. Matematiksel ve bilimsel olarak ev artışlarına etkimiz olamaz. Rakamlar net şekilde ortada” açıklamasında bulunmuştu.

Gazetemize konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu ise şunları söyledi: Bu açıklamalara katılmıyoruz. Geçen yıl fiyatı 150 lira olan bir ton çimento, bu yıl ortalama 420-450 lira arasında. Son günlerde 30-40 lira düşüş var. Beklentimiz, ton fiyatının 280-300 lira arası olması... Onlar hesabı beton üzerinden yapıyorlar ama biz çimentoyu sıvada da şapta da kullanıyoruz, bu malzemelerin hiçbiri onların hesabında yok. Ortalama 1 milyon liralık bir dairede 100 bin lira maliyet olur. 60 bin şantiyede iş durdu. Bu şantiyelerde yaklaşık 600 bin işçi şu an çalışmıyor. Aciliyet arz eden veya kamu yatırımı açısından durdurulmayan yapılarda çalışılıyor. Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığının devreye girmesini, üstlerine düşeni yapmasını, yapmadıkları takdirde Cumhurbaşkanı’mızın duruma el koymasını talep ediyoruz. Sonuç alamazsak çalışanlarımızı işten çıkarmayı düşünüyoruz.

İnşaatta maliyet artışı hız kesmiyor Pandemide bozulan arz talep dengesiyle birlikte fiyatlarda istikrarsızlık devam ediyor. TÜİK verilerine göre sadece malzemeler yüzde 56, işçilik de yüzde 21 artış kaydetti.