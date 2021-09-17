Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖTV indirimi sonrası, fiyatlara bayilerce yansıma yapılmadığına ilişkin iddialar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Muş'un saatlerce önce, "Yaptırımları ağır olacak" diyerek sinyalini verdiği sıfır araçlarda denetim süreci başladı.

ŞİKAYET BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı.

Buna karşın söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Bakanlığa 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında, haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir." bilgisine yer verildi.

ÖTV FIRSATÇILARI ŞİMDİ YANDI!

Açıklamada, vatandaşlardan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Bakan Muş'un talimatıyla Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

ÖTV indirimine full paketli engel Bazı fırsatçı bayiler ellerindeki ÖTV indirimli otomobilleri galericilere eski fiyattan satıyor. Vatandaşa bu indirimli otomobiller verilmiyor. Araç isteyene “tam donanımlı” paket teklif ediliyor. Onun fiyatı ise “ÖTV indirimsiz” hâlinin bile üzerine çıkıyor.

ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

Otomobil hayallerine ÖTV indirimi müjdesi Sıfır otomobilde ÖTV düşürüldü. Matrah değişikliği ile gelen indirim sayesinde, piyasada en çok rağbet gören 300 bin TL civarındaki modellerin fiyatı yaklaşık 50 bin lira geriledi. Sektör temsilcileri satışların artacağını ve pazarda yeniden 1 milyon adet hedefine doğru yolculuğun başlayacağını belirtiyor. İkinci elde de yüzde 10-20 arasında düşüş bekleniyor.