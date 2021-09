Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İZMİR

Vodafone, Türkiye pazarında 15 yılı geride bıraktı. Uyguladıkları dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getirdiklerini ifade eden Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Ekonomik etki oluşturmak, toplumsal dönüşüm sağlamak ve burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Büyüyen Türkiye’nin büyüyen operatörü olmaya odaklandık” dedi. Şirketin 15’inci yıl dönümü vesilesiyle Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığı ekonomik etki analizinin verilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Aksoy, Vodafone Grubu’nun Türkiye’ye yaptığı yatırımdan memnun olduğunu söyledi. Grup içinde 15 yılda en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Aksoy, gelir açısından Türkiye’nin, Vodafone’nun faaliyet gösterdiği 21 ülke içinde yedinci sırada bulunduğunu kaydetti.

5G YATIRIMDA ÖNEMLİ BİR KRİTER

Türkiye’de 2023’te kullanılması hedeflenen 5G’nin geleceğin değil, günümüzün teknolojisi olduğunu belirten Aksoy, 5G’nin yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi için önemli bir kriter olduğunu kaydetti. 5G ihale süreci için açıklanan takvimde bir gecikme olmasını istemediklerini, mümkün olursa ihalenin daha da erken olmasını istediklerini vurgulayan Aksoy, 5G ihalesinde üç operatör arasında rekabetin korunmasına önem verdiklerini, bu şekilde tüketiciye en iyi hizmetin verilebileceğini söyledi.

AFYON’A BİRLİKTE FİBER GÖTÜRELİM

Fiberde ortak altyapı kurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aksoy, yapılan düzenlemeyle fiber kazı izinlerinin tamamen ellerinden alındığını hatırlattı. İzinler verilebilse daha fazla yatırım yapabileceklerini vurgulayan Aksoy “Türkiye ortak altyapı şirketi kursun her haneye internet gitsin. Ortak altyapı şirketi kurulması konusunda Cumhurbaşkanı’mızın bir çağrısı oldu, Bakanlığın bunu destekleyen görüşleri oldu. Biz Vodafone olarak Varlık Fonu kapsamında bu şirketin kurulmasını da, başka bir alternatif şirketin hayata geçirilmesini de, üç operatörün ortak kurmasını da destekliyoruz. Burada bir adım atıldı, karar verildi ama henüz icraata geçilmiş değil. Biz yatırım yapmak, her yere fiber götürmek istiyoruz. Bunun hızlanması lazım” diye konuştu. Sadece avantajlı bölgelere fiber götürmek istedikleri yönündeki eleştirileri de cevaplayan Aksoy “Böyle bir şey yok, örneğin Afyon’da fiber yok. Şimdi çağrıda bulunuyorum. Diğer iki operatör de onay versin, Afyon’daki her haneye beraber fiber götürelim” çağrısını yaptı.

FİBER İNDİRİMİ MALİYETİMİZİN 4,5 KATI

Baz istasyonlarının 5G’ye hızlı geçişi için fiberle daha uygun maliyetle bağlanması adına Türk Telekom’un BTK’ya yaptığı indirimli tarife başvurusuyla ilgili de konuşan Aksoy, şunları söyledi: Örneğin biz iki istasyonu birbirine kendimiz kazıp bağlarsak 1 TL, bunu yerleşik operatörden indirimli fiyatla alırsak 4,5 TL. Yapılan indirim bile bizim maliyetimizin 4,5 katı. Oradaki indirim hiç yeterli değil ve bu indirim bu konuyu çözen bir konu değil.

PANDEMİ DESTEĞİ 114,7 MİLYON TL

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfının son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduğunu belirterek, bu projelerle, 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldığını söyledi. Vodafone’un pandemiyle mücadele kapsamında sağladığı destek paketlerinin toplam değerinin 114,7 milyon TL olduğunu ifade eden Süel, fiberle ilgili değerlendirmesinde, rekabetin altyapıda değil üstyapıda olmasının önemine işaret etti. Çevresel ayak izini azaltmayı hedefleyen Vodafone’un operasyonları için harcadığı enerjinin 2018-2020 döneminde, abone sayısındaki artışa rağmen artmadığını belirten Süel “Bu dönemde, Türkiye’de kişi başına enerji tüketimi yüzde 10 artış gösterirken, Vodafone’un abone başına enerji tüketimi yüzde 12 düştü” ifadelerini kullandı.

VODAFONE'DAN 15 YILDA 63 MİLYAR TL YATIRIM

Ekonomik etki analiziyle şirketin Gayrisafi Yurt içi Hasıla’dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Bugün 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olduklarını hatırlatan Engin Aksoy, şunları kaydetti: Vodafone, 3 bini aşkın çalışanı ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemi ile ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor. Analiz, Vodafone’un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL’lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.

YERLİ MALI ALIYOR

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR

Engin Aksoy “Son 5 yılda 553 milyon TL’lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık” dedi. Teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarını OKSİJEN bünyesinde sürdürdüklerini anlatan Aksoy, OKSİJEN’in 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunduğunu vurguladı. Aksoy, Türkiye’de hayata geçirilen bir çok uygulamanın teknoloji ihracatı yaptığını kaydetti.

İSTİHDAMA 1'E 41'LİK ETKİ

Vodafone değer zinciriyle, 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduklarını anlatan Aksoy, tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğunu ifade etti. Vodafone’daki her 1 kişilik istihdamın, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetiklediğini belirten Aksoy, Vodafone sayesinde oluşan istihdamın 45 ilin sigortalı sayısından fazla olduğunu söyledi.