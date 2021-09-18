Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 10 bin megavatı aşması yenilenebilir enerjide önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, sektörün yeni hedefinin 20 bin megavat kurulu güce ulaşmak olduğunu söyledi. 20 bin megavatlık güç enerjide yaklaşık 4 milyar dolarlık bir cari açığın kapatılması anlamına geliyor. Bir grup gazeteciye konuşan Arıcı “2021’in son çeyreğine geldiğimizde en önemli hedefimiz rüzgârda 20 bin megavatı yakalamak. Her yıl en az bin megavat kurulu güç isteğimiz vardı, artık bunu 1.500 megavat olarak güncelliyoruz. Altyapımız bunu fazlasıyla yapabilecek güçte” dedi. 20 bin megavat kurulu güce 2023 yılında ulaşmayı planladıklarını açıklayan Arıcı, yatırımların ise 2030-2035 yılları arasında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

3.863 TÜRBİN ÇALIŞIYOR

Hâlen 270 rüzgâr santralinin aktif olarak elektrik ürettiğine işaret eden Arıcı “Toplam 3.868 türbin, rüzgârı durmaksızın enerjiye çeviriyor. 2021’in ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 9,22’si rüzgârdan elde edildi. Kapasite faktörümüz ise yüzde 34’ler seviyesinde. Bu oran, AB ülkelerinde yüzde 25 civarında. Hâlihazırda, rüzgâr sektöründe sanayi, inşaat, işletme ve bakım-onarım alanlarında 20 binden fazla çalışan istihdam ediliyor” diye konuştu. Rüzgâr enerjisinden daha çok faydalanmayı gerektirecek uluslararası zorunlulukların, tüm dünya gibi Türkiye’nin de gündeminde olduğunu söyleyen Arıcı, Yeşil Mutabakat’ın 2030 yılından itibaren AB ile Türkiye arasındaki ticareti yeniden şekillendireceğini, Mutabakat kapsamında karbon salınımını 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltma, 2050’de ise sıfıra indirme hedeflerine ulaşmak için ülkece strateji belirleyip kararlılıkla ilerlemek gerektiğini vurguladı.

DENİZDE DE POTANSİYEL VAR

Arıcı “Sadece karasalda değil deniz üstünde de rüzgâr potansiyelimiz var ve artık burada da adım atıp hızlıca yol almak istiyoruz. Bu potansiyeli de ülkemize kazandırmamız gerek” ifadelerini kullandı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgâr Enerjisi Santralleri-3 kapsamında 2 bin megavat daha kapasite açıklandığını hatırlatan Arıcı, rüzgârda an itibarıyla gerçekleştirilmiş ve açıklanan kapasite toplamının 17 bin 520 megavat olduğuna işaret etti.

45 ÜLKEYE EKİPMAN İHRAÇ EDİYORUZ

TÜREB Başkanı Arıcı, geçen yıl Avrupa’da rüzgâr enerjisi ekipmanı üretiminde Türkiye’nin beşinci sırada yer aldığını hatırlatarak sektörün haritasını çizmek adına sanayi envanteri çalışması yaptıklarını anlattı. Arıcı şunları söyledi: Ülkemizde kanat, kule gibi ana parçalara ek olarak jeneratör, kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit, elyaf komponentler ile çelik ve metal üretimi yapıyoruz. Rüzgâr endüstrisi 15 farklı şehirde konumlanıyor. Envanter kapsamında ihracat yapan firmalar, 6 kıtada 45 ülkeye ekipman ihraç ediyor ve cirolarının yaklaşık yüzde 70-75’ini ihracat oluşturuyor. Ciro bilgisi temin edilen 24 firma baz alındığında, sanayinin cirosunun 720 milyon avro seviyesinde olduğunu belirledik.

Denizler rüzgâr gülüyle dolacak Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin yayımladığı ‘Deniz üstü Rüzgâr Raporu 2021’e göre, küresel elektrik üretiminin yüzde 5’i deniz üstü rüzgâr santrallerinden karşılandı.