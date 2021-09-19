Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde AFAD koordinasyon toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Antalya ve Muğla’da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 1.100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık. Evleri yanan vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı ödendi. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde binalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

1.100 binanın yıkım çalışmasının tamamlandığını anlatan Kurum “Evleri yanan vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı ödendi. Konut ihalelerimizi yaptık. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik” dedi. Köylerde çalışmaların yöresel mimariye uygun bir şekilde yapılacağını belirten Kurum “Gerek 2+1 gerekse 3+1 yanında ahırı ve deposu ile örnek çalışmamızı yaptık. Bu çalışmalardan sonra her bir köyümüz bu organik tarımı ile organik yaşamı ile turizm destinasyonu olacak. Şu an itibarıyla 1.305 konut ve 600 ahırımız projelendirildi. 1.100 konut ve 600 tane ahırımızın ihalesi gerçekleştirildi. Yapım sürecini de 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Evlerimizi teslim edene kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Milletimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İller Bankası kanalıyla altyapıya dair hasar tespit çalışmalarını da titiz şekilde tamamladıklarına dikkati çeken Kurum, köylerin su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm altyapı çalışmalarını eksiksiz şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

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