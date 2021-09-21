Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demiryolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını bildiren Karaismailoğlu, halen 3.500 kilometre yeni demiryolu inşaatının da devam ettiğini aktardı. Karaismailoğlu, 2003’ten bu yana sinyalli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 172, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artırdıklarını belirterek, “2003-2020 yılları arasında demiryolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin’den İngiltere’ye kadar uzan İpek Demir Yolu Hattı’nın orta kuşağında uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk. Bakü-Tiflis-Kars hattımızla da bölgemizdeki etkinliğimizi perçinledik. TCDD’yi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Türkiye genelinde 12 ilimizde uzunluğu 812 kilometreyi bulan kent içi raylı sistemin 312 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6,5 milyon, yıllık 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor. İstanbul’un yanında, Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep’te, 14 ayrı hatta 185 kilometrelik raylı sistemin yapımına devam ediyoruz. İstanbul’da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız sürüyor. Bu 7 projenin toplam uzunluğu 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek” değerlendirmesini yaptı. “Pekin’den Londra’ya uzanan demir yolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabaları sarf ediyoruz” diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul’a Marmaray demir yolu geçişi ile de bu hattın altın halkasını taktık. Bugüne kadar Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı 600 milyonu aştı. İlk yük treninin geçtiği 17 Nisan 2020’den bugüne dek 1.108 tren, 990 bin ton yükü Marmaray üzerinden taşıdı.”

Kazlıçeşme-Sirkeci arasına 786 milyon avro tasarruf sağlayacak proje

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi’nin atıl bulunan 8,5 kilometrelik raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, 8 istasyonlu raylı system, 74 bin metrekarelik yeşil alan, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu bulunan projenin 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını ifade ederek, “Projemizle 2023-2053 yılları arasında 786 milyon avronun üzerinde tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.

İpek Yolu’na Marmaray damgası Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden son bir yılda 845 yük treni geçti. Bu trenlerden 451'i Avrupa yönüne, 394'ü ise Asya yönüne geçiş yaparak çoğu ihracatla ilgili net 370 bin ton yük ulaştırdı.

Marmaray yük taşımacılığının kalbi oldu Marmaray Boğaz Tüp Geçişi sayesinde son bir yılda 845 tren kıtalar arasında yük taşımacılığı yaptı.