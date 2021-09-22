Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip işçiler tarafından kullanılan ‘kedi yolu’ndan beraberindekilerle 4.608 metre yürüyerek Asya’dan Avrupa kıtasına geçen Bakan Karaismailoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, görevli şirket tarafından projenin yapım bedeline 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti. Karaismailoğlu, “Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü’nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Yaklaşık 5.100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya ilk adım atıldı 'Simgelerin köprüsü' olarak adlandırılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar yaşandı. Bakan Karaismailoğlu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprüyü yürüyerek geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde müjdeyi Bülent Turan verdi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun salı günü Çanakkale’ye geleceğini belirten Turan, “İnşallah, bir kaç gün sonra salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz” dedi.