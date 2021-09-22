Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Dün iki kıtayı birbirine bağlayan köprüyü yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de katıldığı bir programda soruları cevapladı. Bakan Karaismailoğlu, köprü geçişlerinin 15 Euro olarak ücretlendirileceğini açıkladı. İstanbul'da bir süredir devam eden metro simgesi polemiğine de değinen Bakan İsmailoğlu, "Biz sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu aynı zamanda Kanal İstanbul ile ilgili son gelişmeleri de aktardı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu programdan bir kare.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Köprünün inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.



Yapımında sona gelinen ve 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir kare.

İSTANBUL'DA METRO SİMGESİ TARTIŞMASI

İstanbul'daki metro simgesi tartışması ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu 6 Eylül'de yaptığı paylaşımda İstanbul'da metronun yeni simgesinin 'U' olduğunu duyurmuştu.

KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM

Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durumu aktaran Karaismailoğlu, "Muhalefet, Birinci Boğaz Köprüsü için de istemiyoruz diyordu. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına neden olacak" dedi.

TURKSAT 6A'YI SPACEX FIRLATACAK

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olacak TURKSAT 6A ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Elon Musk ile işbirliğimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında uzaya fırlatacağız" açıklamasında bulundu.

Çanakkale’de iki yaka birleşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını, 15 Kasım itibarıyla çelik tabliyelerin kaynaklarının da bitmiş olacağını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya ilk adım atıldı 'Simgelerin köprüsü' olarak adlandırılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar yaşandı. Bakan Karaismailoğlu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprüyü yürüyerek geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde müjdeyi Bülent Turan verdi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun salı günü Çanakkale’ye geleceğini belirten Turan, “İnşallah, bir kaç gün sonra salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz” dedi.