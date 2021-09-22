Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de geçtiğimiz hafta yapılan ekmek zammının ardından Vali Cevdet Atay harekete geçti. Ekmek zammı ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde 230 gram ekmek 2TL'ye satılmaktayken, 14 Eylül 2021 Tarihinden itibaren uygulamaya konulan ekmek fiyat tarifesinde yer alan 250 gram ekmeğin fiyatı 2,50TL olarak belirlenmesi Valimiz Cevdet Atay tarafından uygun görülmemiş, fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talimatını vermiştir.

EKMEK FİYATI AYNI KALDI

Valiliğimizce yapılan değerlendirmeler sonucu 14 Eylül 2021 tarihinde uygulanmaya koyulan kararın iptal edilerek, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda, gramajın 270 grama çıkartılarak, ekmek fiyatının 2,50 TL olması hususunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Kararın ardından Düzce’de 270 gram ekmek 2.50 kuruştan satılacak.

Fırıncıların isyan etti: “Ekmek zammı istiyoruz!” Denizli’de 50 yılı aşkındır ekmek satan Enver Taş, un ve maya ürünlerinde artan maliyetlerin fırıncıları zor duruma soktuğunu belirterek ekmek fiyatlarında artış yapılması gerektiğini belirtti.

Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti Adana’da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.