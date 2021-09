Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu yıl 17 milyar dolar gelir hedeflenen turizm sektöründe gidişatın olumlu olması hâlinde 2019 rakamlarının Eylül 2022’de yakalanabileceğini söyledi. Bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’de otel doluluklarının yüzde 32 artışla yüzde 44,7 olduğunu anlatan Eresin, yılın ilk 7 aylık döneminde toplam 9.214 yataklı 64 otel projesi için 1 milyar 225 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapıldığını, yatırımlarda üç yıldız ve butik otel tercihlerinin arttığını belirtti. Bu yıl 50. kuruluş yıl dönümleri olduğunu hatırlatan Eresin, acil çözüme kavuşturulmasını bekledikleri konular hakkında bilgi verdi. Pandemiden zarar gören sektörlerin desteklenmesi amacıyla 30 Eylül 2021’e kadar KDV oranının konaklamada yüzde 8’den 1’e, yeme ve içmede ise yüzde 18’den yüzde 8’e indirildiğini hatırlatan Eresin “Yeme-İçme ve ulaştırma sektöründe önemli oranda toparlanma sağlanmıştır. Konaklama sektörümüzün yaşadığı olumsuz süreç dikkate alınarak KDV indiriminin 2022 yılı mayıs ayına kadar uzatılması önemli ve gereklidir” diye konuştu.

BANKALARA ‘ÜVEY EVLAT’ ELEŞTİRİSİ

1 Ocak 2022 itibarıyla uygulamaya konulacak Konaklama Vergisi’nin de bir yıl ertelenmesini öneren Eresin, sektör için kredilerin yeniden yapılandırılmasının hayati önemde olduğunu kaydetti. “Başta oteller olmak üzere ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayan bu sektör, bankacılık sektörü tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir” diyen Eresin, şöyle konuştu: Otellerimizde 12 aya yayılan düzenli nakit akışı olmaması nedeniyle, bankalar yeni kredi talepleri ve/veya kredi geri ödemelerinde sektörün bu özelliğini dikkate almamakta direniyor. Eximbank, turizm şirketlerine ihracat ile ilgili limitler tahsis etmekte ancak bu limitleri kullandırmak için neredeyse limitin iki katı teminat istemektedir. İnşaat proje maliyetinin yanı sıra marka, arsa, altyapı ve ekonomik getiri gibi etmenlerin göz önünde tutularak, teminat olarak kullanılabilmesine imkân tanınmalıdır.

KONAKLAMADA İSTİHDAM TALEBİ ARTTI

Pandeminin sektörü 4-5 yıl geri götürdüğünü anlatan Müberra Eresin, şunları kaydetti: Yaşanan her kriz sektörümüzdeki kalifiye insan kaynağımızı olumsuz etkiliyor. Pandemide de bunu yaşadık. Son 1-2 aydır konaklama sektörünün istihdam talebinde canlanma başladı. Oteller daha az misafir için planlama yapmış, ona göre de personel planı yapmıştı ama bugün itibarıyla İstanbul’da hemen her otel nitelikli personel arıyor. Hemen her departmanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. 2019’da 250 bini konaklama sektöründe olmak üzere turizm sektöründe toplam 1 milyon 44 bin; 2020’de 241 bini konaklamada olmak üzere 941 bin çalışan bulunuyordu. Haziran 2021 itibarıyla 379 bini konaklama olmak üzere turizm sektöründe toplam 1 milyon 147 bin kişi istihdam ediliyor.

EMLAK VERGİSİNDEKİ ARTIŞ SINIRLANMALI

Müberra Eresin, emlak değerini artıracak bir şey olmamasına rağmen 2022 yılı emlak vergisinde 5-10 kat artışlar yaşandığını, birçok otelin konuyu mahkemeye taşıdığını ifade etti. Daha önce yapılan düzenleme ile artışların yüzde 50 ile sınırlandırıldığını hatırlatan Eresin “Emlak Vergisi için yapılacak artışın taban sıfır, tavan en çok ‘yeniden değerleme oranı’ ile sınırlı kalacak şekilde belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılması önemli ve gereklidir” dedi.

FORMULA İÇİN 50-60 BİN KİŞİ GELİR

İngiltere’nin seyahat izni vermesinin Formula 1 için pozitif bir haber olduğunu kaydeden Eresin “Formula için minumum 50-60 bin kişinin geleceğini düşünüyoruz” dedi. Latin Amerikalı turistlerin Türkiye’ye gelişlerine izin verilmediğini anlatan Müberra Eresin, şöyle konuştu: Aşı ve PCR kontrollü de olsa gelişlerine izin verilmelidir. Kış turizmi merkezlerimize Rusya’dan doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesi sağlanmalı.

OTELLERİN TALEPLERİ NE?

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda turizm sektörü ve Türkiye Bankalar Birliği arasında ‘Finansal Çerçeve Anlaşması’ imzalanmasını isteyen Müberra Eresin, taleplerini şöyle sıraladı:

Eximbank veya Kamu Bankalarımız aracılığıyla, turizm işletme belgeli tesislere kısa-orta vadeli işletme kredi programı ile ilk 2 yılı ödemesiz dönemli 5 yıl vadeli düşük faiz oranlı kredi kullandırılmalı.

Vadesi dolan, Rotatif ve Spot Krediler KGF kredisine dönüştürülerek yeniden yapılandırılmalı

Taksit dönemi gelmiş KGF kredilerinin ödeme süresi 6 ay süreyle ertelenmeli.

KGF kredileri kamu ödemelerinde de kullanılmalı.

İşletmelere mevcut maaş, SGK ve kamu ödemeleri toplamının bir yıla eşit tutarı oranında KGF miktarı tanımlanmalı.

