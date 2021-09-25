Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Son dönemde sıkça dile getirilen konut sıkıntısı karşısında devlet düğmeye bastı. Emlak Konut GYO, hem konut piyasasına hareket getirecek hem de konut üreticilerini cesaretlendirecek bir hamle yaptı. Şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu satışa çıkaracak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek "Biz de İstanbul’un merkezî lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz. 2021 sonuna kadar Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan projelerdeki 15 bin bağımsız bölümü yetiştireceğiz. 2022 sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları geliştirerek, 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DOMİNO ETKİSİ

Emlak Konut GYO'nun son çeyrekte satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını da ifade eden Gedikli "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Özel sektörün de üretime başlayacağını görmeye başlayacağız. Salgının dünyadaki etkilerinden kaynaklı inşaat sektöründe maliyet artışları oldu. İstanbul'da arsa üretimi de kolay olmadığından fiyatlar arttı. Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni projelerde de satın alma şartlarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksiti azaltıcı fırsatlar getireceğiz. Daha fazla daire tipi üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir daireler olacak. Bundan sonraki projelerimizi bu şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İŞTE PROJELER

> FİKİRTEPE: Bütün parseller yeniden geliştirildi. İhaleler tamamlanıyor. 3 tanesi yapıldı. Önümüzdeki ay 2 ihale daha yapılacak. Tahliyeler de ekim ayında bitiyor. Fikirtepe, yıl sonu itibarıyla şantiye alanına dönecek. İnşaatlar da hızla tamamlanacak.

> ÇEKMEKÖY: 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı proje; geniş balkon, teras ve bahçelerle hayat bulacak. Proje yanında eğitim, sağlık, kreş, cami gibi önemli imkânlar sunuluyor.

> AVCILAR: Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü’ne komşu konumu ile dikkat çeken projede, farklı etaplar hâlinde toplamda 6 bine yakın konut planlanıyor. Sosyal donatıları, cami ve park alanları ile yatay mimariye sahip proje, mahalle konsepti şeklinde tasarlanıyor.

> BAŞAKŞEHİR: Vadi Evleri 2. Etap hayata geçiriliyor. Farklı daire seçeneklerinin bulunacağı bu projede toplam 400 konut üretiliyor.

> KAYABAŞI: 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor. Bu bölge millet bahçesi, millet kıraathanesi, 5 bin kişilik camisi, ilkokulu ve lise gibi donatıları ile Başakşehir için önemli bir çekim noktası durumunda.

> KÜÇÜKÇEKMECE: 4. etabı satışa çıkacak Bizim Mahalle projesi, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal ve kültürel imkânları sunuyor. Toplamda 500 adet konutun yer aldığı Bizim Mahalle’nin 4. etabı farklı daire tiplerini içerisinde barındırıyor.

> KARTAL: E-5 ve metronun hemen yanı başında yer alacak Kartal projesi kapsamında, bölgede toplam 2 bin konut geliştirilmiş olacak.

Emlak Konut Vadi Evleri'nde Emlak Konut Vadi Evleri'nde

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