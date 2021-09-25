Türkiye Gazetesi

Elitaş, yeni vergi yasası teklifiyle yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olanlardan gelir vergisi alınmayacağını, kurumlar ve gelir vergisi beyanname sürelerinin de birer ay öne çekileceğini söyledi. Elitaş, 61 maddelik kanun teklifiyle küçük esnafın vergiden muaf tutulacağını ancak bunların defter tutmaya devam edeceklerini söyledi. Elitaş, ayrıca tarımsal desteklerden alınan verginin de kaldırılacağını anlattı. Genel anlamda kurumlar vergisinin azaltılmasına yönelik bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını da belirten Elitaş “900 bin kişiyi ilgilendiren teklif yeni bir vergi yükü getirmiyor, vatandaşın yükünü azaltmayı hedefliyor” dedi. Paketle, yeni yatırım teşvik belgesi alanlara yüzde 10 oranında vergi indirimi de planlanıyor.

900 bin esnaf için vergi muafiyeti geliyor Hükûmet, piyasaları rahatlatmak ve birçok kesim üzerindeki yükü hafifletmek için, önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.

Futbolculara daha sıkı vergi takibi gündemde Futbolcuların vergi ödemelerinin daha sıkı denetlenmesi ele alındı. Bu yıl sadece 16 futbolcu beyanname vermiş.