Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | MALATYA

Hazır giyim endüstrisi son 10 yılda 15,2 milyar TL’lik teşvikli yatırımla, 386 bin kişilik yeni istihdam oluşturdu. Bu yıl sektör 19 milyar doların üzerinde ihracatla yeni bir rekora hazırlanıyor. Son dönemde küresel markaların üretim üssüne çevirdiği Malatya’daki fabrikaları ziyaret eden İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe; Türkiye’yi moda endüstrisinde beşinci sıradan çıkarıp, ilk üçe sokmayı hedeflediklerini hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu üretim üssü yapmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Gültepe "Devletimizin 2012’de başlattığı bölgesel teşvik uygulamasının pozitif etkisi ile firmalarımız son 10 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok önemli yatırımlara imza attı. 2012’den bu yana sektörün toplamda 15,2 milyar TL’lik teşvikli yatırım yaptığı görülüyor. Bu yatırımda İstanbul yaklaşık 3,3 milyar TL ile ilk sırada yer alıyor. Teşviklerle 6. Bölge’de 4,8 milyar TL, 5. Bölge’de ise 2,1 milyar TL olmak üzere 6,9 milyar TL’lik yatırım yaptık. Teşvikli yatırımlarla sağlanan 386 bin kişilik istihdam kapasitesinin 294 binini bu bölgelerde ülkemize kazandırdık” dedi.

BATMAN İLK SIRADA

Anadolu’da hazır giyim firmalarının en çok teşvikli yatırım yaptığı ilin Batman olduğuna işaret eden Gültepe "Orada 434 firmamız tarafından 1,6 milyar TL’lik yatırıma imza atıldı. Batman’ı 934 milyon TL ile Malatya ve 823 milyon TL ile Diyarbakır izliyor. Bu teşviklerle biz aynı zamanda sektörümüzün ve ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Birçoğu küresel markalara üretim yapan fabrikalarla, katma değerli ihracat kapasitemizi artırıyoruz. Firmalarımız geçen yıl sadece birkaç ayda 3 milyar TL’nin üzerinde teşvikli yatırımla, maske ve koruyucu giysi üretiminde Türkiye’yi dünyanın en büyük ikinci ülkesi yapmayı başardı” diye konuştu. Mustafa Gültepe, kullandıkları her 39 bin TL karşılığında bir kişi için iş fırsatı oluşturduklarını da belirterek “Batman’da 1,6 milyar TL’lik yatırımla 70 bin 209 istihdam oluşturduk. Bu kentimizde her 23 bin TL’lik teşvikli yatırımla bir kişiye istihdam sağladığımız görülüyor. Aslında firmalarımız sadece makine harcamasını üstlendiğinde, yaklaşık 6 bin TL ile bir insanımıza iş sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

ATIL BİNALARI VERİN

Tersine Göç Projesi ile bölgede kamuya ait olan ve hâlen atıl duran binaların uygun şartlarda firmalara tahsis edilmesini talep ettiklerini kaydeden Mustafa Gültepe "Buraları üretim ve istihdam merkezine dönüştürebiliriz. Finansman kaynaklarımızı arazi ve bina için harcamazsak, bir kişilik istihdamın maliyetini 6 bin TL’ye düşürebiliriz. Firmalarımızın kasasında kalacak parayı da katma değerli üretimimizi artıracak yatırımlar için kullanabiliriz” dedi. Gültepe, doygunluğa ulaşan illerin dışında istihdam potansiyeli yüksek ve yatırımda geri kalan Elâzığ, Ağrı, Kars gibi illere de iş insanlarının yatırım yapmasını önerdi. Ham maddeye gelen yüzde 45'lere varan zamların tam olarak tüketiciye yansımadığını da aktaran Gültepe, rekabet edebilmek için dolar kurunun yılı 9 TL seviyesinden kapatması gerektiğini söyledi.

ANADOLU'YA ÇEVRE DOSTU FABRİKALAR

Pandemi sürecinde tedarik zincirinin değiştiğini hatırlatan Mustafa Gültepe; Avrupalı markaların ihtiyaçlarını Çin ya da Güneydoğu Asya ülkeleri yerine yakın coğrafyalardan karşılama arayışının, Türkiye için önemli fırsat olduğunu vurguladı. ABD’li markalardan Türkiye’ye giderek artan bir ilgi olduğunu hatırlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: İhracatçı firmalarımız yüzde 80-85 kapasite ile çalışıyorlar. Yılbaşına kadar dolu olduğumuz için bazı siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Sektör olarak 8 ayda 12,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bir aksilik olmazsa bu yıl 19 milyar doları geçerek rekor ihracata imza atacağız. Bu yatırımlar devam ederse çok uzak olmayan bir tarihte 33 milyar dolarlık hedefimizi yakalayacağız. Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve ABD’li markaların Türkiye’ye ilgisinin daha da artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle Anadolu’da üretim kapasiteleri yüksek, güneş enerjisi ile çalışan, çevre dostu yeşil fabrikalarımızın sayısını hızla artırmamız gerekiyor.

Hazır giyimciden Moskova çıkarması Dünyanın dört bir yanından 23 bini aşkın alıcıyı buluşturan Moskova’daki CPM fuarına 94 Türk hazır giyim firması çıkarma yaptı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe “Yıllık 8 milyar doları aşkın hazır giyim ithal eden Rusya’nın Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından dördüncü tedarikçisiyiz. Kısa zamanda 500 milyon dolar ihracata ulaşıp İtalya’nın koltuğuna oturacağız” dedi.

‘Hazır giyim’ciler sipariş alamıyor Aşılanma oranlarının artması ve salgının ekonomik hayata etkilerinin azalmasıyla ihraç pazarlarında hareketlilik zirve yaptı.