Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde BM zirvesi için ABD’ye giden ve ABD’deki temaslarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki fahiş fiyatlarlar ilgili sorulan soruya, fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin üzerine gideceklerini söyleyerek zincir marketlerin topladıkları ürünlerle piyasayı alt üst etmelerine yönelik operasyonlar düzenlenecek şeklinde yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine gideceğiz açıklamasından sonra Ticaret Bakanlığı bugün harekete geçildi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMİ İÇİN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.

Detaylar birazdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kira zulmünün önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Fiyat artışlarında bir suistimal varsa takiple, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Fiyat farkı ortadan kalkacak" dedi.