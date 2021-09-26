Türkiye Gazetesi

Görüşülenlerin yüzde 22’si dişlerini fırçalarken, yüzde 52’si ise elini sabunlarken suyu açık bıraktığını belirtiyor. Duş almak en yaygın banyo yapma yolu olarak belirlenirken bireyler duşta ortalama 13 dakika kalıyor. Her 20 hanenin yaklaşık biri (yüzde 5) binasında yağmur suyunun kullanımına ilişkin bir sistem bulunduğunu belirtiyor. Hanelere aylık ortalama su faturası 88 lira geliyor. Hanelerin yüzde 7’sinde damlayan bir musluk bulunuyor. Musluğu damlayan haneler, yaklaşık üç aydır musluklarının damladığını bildiriyor. Görüşülen hanelerin yüzde 4’ünde de sifon, su akıtıyor. Arızalı bir sifonu olan haneler yaklaşık dört aydır sifonlarının su akıttığını belirtiyor. Hanelerin yüzde 33’ü bulaşık ve çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırıyor.

Elektrik faturasını doğalgaz kabarttı! Türkiye’nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğalgazın payının arttığını kaydeden ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler “Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.