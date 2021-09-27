Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini ve ihracatının yüzde 72’sini tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Bayraktar, yaklaşık 500 bin üreticinin geçimini fındıktan sağladığına dikkati çekti. “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 26 lira 50 kuruş fiyat açıkladı. Ancak serbest piyasaya baktığımızda 23 lira ile 23 lira 50 kuruş gibi neredeyse maliyet fiyatına alımlar yapılıyor. Bu durum tekelleşmeyi gösteriyor” diyen Bayraktar, 2021 yılı tahmini fındık rekoltesinin 668 bin ton olarak belirlendiğini hatırlatarak, fındık rekoltesinin açıklanmasını istedi.

Yurt dışı menşeli bir kuruluşun, mayıs sonunda Türkiye’nin 2021 tahmini fındık üretiminin 790 bin ton olacağını açıkladığını hatırlatan Bayraktar “Rekoltenin yurt dışındaki bazı kuruluşlar tarafından yüksek gösterilmek istenmesinin asıl amacı, alım fiyatlarının düşük açıklanması ve üreticinin emeğinin hiçe sayılması anlamına gelmekte” dedi. Fındık üreticisinin mağduriyetine zemin oluşturan diğer kurum ve kuruluşların rekolte açıklamalarına asla müsaade edilmemesini isteyen Bayraktar, şöyle konuştu: TMO hızlı ve fazla alım yapmalı, alım merkezlerini artırmalı, çiftçimize ödemeleri peşin yapmaya gayret göstermeli. Üreticilerimiz de fındıklarını TMO’ya götürüp teslim etmeli ve piyasaya girişi azaltmalıdır. Ayrıca Rekabet Kurulu tekel oluşturup rekabeti önleyen, üreticiyi ve yerli tüccarı mağdur eden zihniyete dur demeli.

AB ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’den Ocak, Şubat ve Mart aylarında AB ülkelerine 6 bin 373 ton 441 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.