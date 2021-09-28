Türkiye Gazetesi

“Standard & Poor's, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4.çeyrek raporu"nu yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahmini , yüzde 6,1’den yüzde 8,6'ya yükseldi. Raporda, söz konusu bölgede gelişen ekonomilerin tahmin edilenden daha güçlü bir ekonomik büyüme performansı gösterdiğinin görüldüğü bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK AKTİVİTE BEKLENENDEN GÜÇLÜ

Türkiye’de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğunun belirtildiği raporda, 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltildiği duyuruldu.

S&P’nin raporunda yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığı, reyting kuruluşunun Türkiye’nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisinin ise yüzde 3,3 seviyesinde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 12 SEVİYESİNDE ÖNGÖRÜLDÜ

Raporda, Türkiye’de enflasyonun 2021 yılında yüzde 17,3, 2022 yılında ise yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Raporda ayrıca 2021 yılı için Polonya’nın büyüme tahmininin yüzde 4,5’ten 5,1’e, Rusya’nın yüzde 3,7’den 4’e, Güney Afrika’nın yüzde 4,2’den 4,6’ya yükseltildiği kaydedildi.

Aynı zamanda raporda, Avrupa’nın gelişmekte olan ekonomilerinde enflasyonun artmaya devam ettiği ve enflasyon ile merkez bankalarının hedef seviyeleri arasında mesafenin açılmaya başladığının altı çizildi.

S&P'nin açıklamasında, EMEA bölgesindeki merkez bankalarının gelecek dönemde ekonomik toparlanmayı desteklemekle, arz baskısının tahmin edilenden daha uzun sürmeyebileceği bir ortamda enflasyon beklentilerini sabitlemek arasında kalabileceği kaydedildi.

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