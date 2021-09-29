Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

450’yi aşkın üyesi ile Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren TGSD’nin, eylem planında organik pamuk üretiminin 250 bin tona çıkarılması, 1. ve 2. bölgelerde üretim yapan firmaların dönüşüm yatırımlarının yerinde teşvik kapsamına alınması önerisi yer alıyor. TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, Derneğin bu yıl 14’üncüsünü 6 Ekim’de düzenleyeceği İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nın tanıtım toplantısında sektörün gelecek vizyonunu paylaştı. Ramazan Kaya, pandemi ile iş yapma süreçlerinin yüzde 30-40 değiştiğini, sektörde yeni dönemin temel dinamiklerini dijitalleşme, sürdürülebilir ve yeşil üretimin oluşturduğunu kaydetti. Kaya, kamu otoritesinin desteğinin hayati önem taşıdığı eylem planınındaki başlıklar şöyle açıkladı:

¥ Sürdürülebilir enerjiye dönüşüm yatırımları teşvik kapsamına alınmalı;

¥ 1. ve 2. bölgelerdeki firmaların dönüşüm yatırımları yerinde teşviklerle desteklenmeli;

¥ Sektörün düşük faizli krediye erişimine imkân sağlanmalı, ham madde maliyetlerindeki artış sebebiyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı için Eximbank devreye girmeli;

¥ İnsan kaynakları politikaları sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmeli.

¥ Organik ve sertifikalı pamuk üretimi 250 bin tona çıkarılmalı ve sözleşmeli tarım modeline geçilmeli. ‘İzlenebilir’ pamuk ekim alanları hızla arttırılmalı.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ, VARDİYA SİSTEMİNE DÖNENLER VAR"

Sanem Dikmen, küresel markaların 2025’ten itibaren tedariklerini sürdürülebilir ürünlerden karşılayacağını belirterek “Rekabet gücümüzü kaybetmememiz için 2025’e kadar ihracatımızın yüzde 20’sinin organik pamuk temelli iplik ve kumaş içeren ürünlerden oluşması gerekiyor. Hazır giyimde 16,5 dolar olan ihracat birim fiyatımızı sürdürülebilir üretimle 20 doların üzerine çıkarabiliriz” dedi. Kapasite kullanımında pandemi öncesine yaklaştıklarını belirten Dikmen “Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Vardiya sistemine dönen firmalarımız var” diye konuştu.

'Yeşil dönüşümü yapmazsak yılda 2 milyar avro kaybederiz' İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AB’nin ithal ettiği her ürün için bir karbon emisyon sınır değeri koyacağını ve ‘çevre dostu’ üretim yapılmaması hâlinde AB ülkelerine ihracatın yapılamayacağını ya da vergi ödeneceğini söyledi.