Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla araçlarda donma olaylarında artış yaşanmaması için mekanik ustaları tarafından uyarı geldi. Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçlarında çıkan sorunlardan dolayı 9 bin lirayı bulan fatura ile karşı karşıya kalabiliyor.

100 LİRADAN KAÇANLARI 9 BİN LİRALIK MASRAF BEKLİYOR

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1'inci sanayi sitesi esnafı motor mekanik ustası Muhsin Körfeci, araç donmalarına karşı vatandaşları uyararak 100 liralık antifrizden kaçanları 9 bin liralık masrafın beklediğini söyledi. Araçlarda kış bakımı döneminin başladığını aktaran Körfeci, vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için bakımlarını zamanında yapması gerektiğini ifade etti.

USTALARDAN UYARI GELDİ

Körfeci, "Antifriz çok önemli, özellikle kış aylarında, aslında yazında kullanılması lazım. Yazın motoru koruyor, kireçlenme, başlanma ve tortudan koruyor, kış aylarında ise antifriz kullanılmadığında soğuk havalarda araç donuyor. Donunca blok ve silindir kapakları çatlamaya neden oluyor, beni dinleyenler gelip antifrizini doldursun kışa girmeden önce, şimdiden tedbiri alsınlar. Antifriz fiyatı 100 TL donduğu zaman 9 bin TL masraf çıkartıyor, hatta motor komple değişime kadar gidiyor" dedi.

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