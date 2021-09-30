Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

e-Ticaret, lojistik ve perakende gibi dönemsel olarak yoğunlukların arttığı sektörlerdeki şirketler, talep artışını karşılamak için serbest çalışanlara yöneliyor. Sevgililer Günü, Anneler Günü, bayram ve sezon indirimleri bu talebi zirveye taşıyor. Şirketler de serbest ve esnek çalışanları geçici süre bünyesine katarak yoğun dönemlerini etkili bir şekilde yönetebiliyor.

‘Gig’ modeli (kısa süreli iş) denilen bu uygulama en çok müşteri hizmetleri alanında karşılık buluyor. Bağımsız çalışanları şirketlerle buluşturan Champs’in kurucusu Mahir Tüzün “İş hacminin dönemsel olarak dalgalanması, firmaların serbest zamanlı çalışanları tercih etmesi için en önemli sebep. Champs’in oluşturduğu bu model şirketlere de yüzde 30’a varan tasarruf fırsatları sunuyor. Müşteri hizmetleri temsilcilerinin tümü sanal bir iletişim merkezine bağlı olarak evden, uzaktan çalıştıkları için; fiziki iletişim merkezini genişletmeniz gerekmiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı yaklaşan indirim sezonunda markalardan yoğun bir talep geleceğini öngörüyoruz. Tüketicilerinizi telefonda dakikalarca bekletmek yerine, merkeziniz serbest çalışanlar ile yoğun bir dönemle başa çıkabilecektir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘esnek mesai ve idari izin’ genelgesi Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine personel işlemleri hakkında “esnek mesai ve idari izin” genelgesi gönderdi.

Turkcell ‘Esnek Çalışma Modeli’ ile sınırları kaldırdı Turkcell,‘Esnek Çalışma Modeli’ ile çalışma hayatında sınırları kaldırdı. Bu modelle yurt içi ve yurt dışındaki tüm Turkcell çalışanları işin gerekliliğine göre evden veya ofisten çalışabilecek.

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde çıkarılıyor Esnek çalışma düzenlemesinde sürpriz. Gazetemizin duyurduğu tartışmalı iki madde tekliften çıkarılıyor.