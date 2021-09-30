Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2016 yılında başlayan sabit yaz saati uygulaması ile Türkiye, bugüne kadar 6 milyar lira tasarruf etti.

İTÜ tarafından hazırlanan ‘Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu’na göre 08.30-17.30 saatleri arasında daha fazla gün ışığından yararlanıldı. Türkiye’deki toplam elektrik tüketimi göz önüne alındığında;

06.00-09.00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış,

17.00-18.00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış,

20.00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi.

Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü. Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,8 milyar kilovatsaati buldu. Kişi başı elektrik tüketiminin 3661 kilovatsaat olduğu dikkate alındığında 1,9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre 5,94 milyar lira civarında hesaplandı.

Küresel piyasalarda artan enerji fiyatlarının Türkiye’ye de yansımalarının olacağı öngörülüyor.

KIŞ ÖNCESİ ZAM RİSKİ ARTTI

Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmaya başlaması ve buna bağlı olarak kış aylarında yaşanacak enerji tedarik sıkıntısı endişeleri, piyasalarda enerji fiyatlarının hızla yükselmesine yol açıyor. Avrupa’da işlem gören vadeli doğalgaz kontratlarında fiyat, bir yılda 12 avrodan 85 avroya çıktı. Kömürün ton fiyatı yüzde 265 artarak 200 doları aştı. Küresel piyasalarda artan enerji fiyatlarının Türkiye’ye de yansımalarının olacağı öngörülüyor. Dolar ve avro üzerinden fiyatlanan petrol, gaz, LNG ve kömür ithalatının ekonomi üzerinde yük oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda Çin, enerjide artan arz darlığına tedbir için elektriğin fiyatını artırmayı düşünüyor. İtalya’da da hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğalgaza yüzde 14,4 zam yapılmıştı.

Elektrik faturanızı düşürmek sizin elinizde Klima, ütü, bulaşık makinesi gibi birçok elektrikli aleti eğer yanlış kullanıyorsanız faturanızda yüksek tutarlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler almanızda fayda var.

Elektrik faturasını doğalgaz kabarttı! Türkiye’nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğalgazın payının arttığını kaydeden ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler “Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.

Elektrikte tasarruf sınıfta başlar Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım, okulların açılmasıyla evlerde ve okullarda enerji verimliliğine dikkat çekti.