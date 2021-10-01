Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel ekonomiyi âdeta yangın yerine çevirdi. Salgın nedeniyle bozulan tedarik zinciri, üretimde yaşanan aksamalar, enerji fiyatlarındaki yükseliş; milyonlarca kişinin işsiz kalmasına sebep oldu ve ekonomileri bataklığa sürükledi. Dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’da kamu borçları zirve yaptı. Enflasyon tarihi rekorlar kırdı. İşsiz ordularının oluştuğu ülkelerde birçok kriz patlak verdi. İngiltere’de market raffları boş kaldı. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. ABD, temerrüde düşme tehlikesine girdi. Almanya’da konut fiyatları ikiye katladı. Çin’in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande, 300 milyar dolar borç ile iflas edeceğini açıkladı. Fransa’da çip krizi nedeniyle birçok otomobil markası üretime ara verdi. İtalya, tarihinin en büyük enflasyon krizi ile karşı karşıya kaldı. IMF ve OECD verilerine göre, salgının tüm dünya ekonomilerine faturası 8,5 trilyon doları buldu. Tüm bu yaşanan süreçlerde, Türkiye ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 21,7’lik büyüme ile rekor kırdı. Aynı şekilde sanayi üretimi, ihracat ve ekonomik güven endeksinde de ciddi başarılar yakalandı.

İNGİLTERE’DE RAFLAR BOŞ

İngiltere’de toplam kamu borcu 2,1 trilyon dolara yükselerek, 1993 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İşsizlik yardımı talep edenlerin sayısı yüzde 112 arttı. İşsizlik yüzde 5,1 ile rekor kırdı. Toplam işsiz sayısı 2 milyonu geçti. İngiliz hükümeti kriz nedeniyle işsizlere ödediği maaş destek programını kapattı. Ekonomik kriz gıda fiyatlarına da yansıdı.



İngiltere'de birçok market rafı boş kaldı

Tedarik sorunu yaşanan ülkede, market rafları boşaldı. Londra’da sebze-meyve ile su sıkıntısı yaşanıyor. Bozulan tedarik zinciri akaryakıt sektörüne de ulaştı. Ülkedeki istasyonlarda kuyruklar oluştu. Taksi taşımacılığı durma noktasına geldi. İngiliz hükümeti acil 100 bin şoför ihtiyacı olduğunu açıkladı.

İngiltere'de akaryakıt krizi: İstasyonların 3'te 1'i boş İngiltere'de günlerdir süren akaryakıt krizinin ardından petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akayakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'den tedarik krizine ‘3 aylık’ çözüm İngiltere, tır ve kamyon sürücüsü eksikliği sebebiyle karşı karşıya kaldığı tedarik sorununu çözmek için ağır vasıta sürücüsü ile tavukçuluk sektöründe çalışacak işçilere 3 ay süreyle geçici vize vereceğini duyurdu.

ABD, TEMERRÜDE DOĞRU...

ABD’de federal borçlar 21 trilyon dolara ulaştı. Bütçe açığı yüzde 10,3 ile 1945 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İşsiz sayısı 10 milyonu geçti. Başkan Biden; insanların geçim sıkıntısı çektiğini, intiharlar ve aile içi şiddetin arttığını, birçok insanın umudunu kaybettiğini belirtti. Ayrıca ABD’de federal hükûmet, temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya... Borç limiti, ABD hükûmetinin ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor. Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 18 Ekim’e kadar harekete geçilmemesi hâlinde Hazine’nin olağanüstü tedbirlerinin tükeneceğini belirtmişti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitlerinin artırılması için çağrıda bulunurken.

ALMANYA’DA KONUT KRİZİ

Almanya’da enflasyon yüzde 3,9 ile yeni zirve yaptı. İşsizlik sayısı 3 milyona dayandı. Ülkede konut fiyatları iki katına çıktı. Berlin’de, gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen yüz binlerce konutun kamulaştırılması için düzenlenen referandumdan “evet” oyu çıktı. Bunu hayata geçirilmesi hâlinde 240 binden fazla daire devlet tarafından yönetilecek. Bu adımla fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇİN’DE EVERGRANDE...

Çin’in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande 300 milyar dolar borç ile iflas edeceğini açıkladı. Yaşanan finansal sorunlar küresel piyasalarda “yeni bir Lehman Brothers vakasıyla mı karşı karşıyayız” sorularını akla getirdi. Çin hükümetinin şirketi kurtarmak yerine, müdahale etmeyeceği sinyalleri geliyor. Wall Street Journal gazetesi, “Çin hükümeti yerel hükümetlere, şirketin batmasına hazırlanmaları uyarısında bulundu” şeklinde haberi duyurdu.

Çin hükûmeti, iflas riskindeki Evergrande’ı kurtarmayacak Küresel piyasalar, Çinli Evergrande şirketinin iflas riski sebebiyle, hafta başında son ayların en satıcılı gününü geride bırakmıştı. Dünkü işlemlerde ise piyasalar ‘Evergrande’ şokunu atlatmaya çalıştı.

FRANSA’DA ÜRETİM DURDU

Fransa’da gelecek yıl bütçe açığının, GSYH’nin yüzde 8,5’ine ulaşması bekleniyor. Otomotiv sektörünün aslan payı aldığı Fransa’da çip krizi nedeniyle birçok fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Milyonlarca çalışan işten çıkarıldı. Otomotiv satışları ve üretimi tarihi dip seviyeleri gördü. Öte yandan Fransız enerji devi Total, ülke genelindeki 2200 istasyonundan 75’inin, akaryakıt ulaştırılamadığı için atıl durumda olduğunu duyurdu.

İTALYA DİBİ GÖRDÜ

İtalya’da sanayi üretimi son 30 yılın en düşük seviyesini gördü. Ulusal İstatistik Ajansı, kısıtlamalar nedeniyle yüzde 28,4 daha az üretim yapıldığını açıkladı. Ülkenin en büyük gelir kalemlerinden turizm sektöründe de yüzde 70 daralma yaşandı. Birçok otel kısıtlamalar nedeniyle açılmadı. Başkentte toplanan binlerce kişi, turizm sektörünün batma noktasına gelmesi nedeniyle protesto gösterilerinde bulundu. Ellerinde “Devlet desteği yok, turizm cezalandırıldı” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükûmetten sektörlerine destek istedi.

Dünyada enerji krizi büyüyor: Kış öncesi gaz fiyatları rekor kırdı Haftaya 950 dolarla başlayan Avrupa gaz fiyatları, 1.100 doları aştı. Pandemi sebebiyle depolar doldurulmadı. Ancak yaklaşan kış ve artan sanayi talebine, bugün gaz arzı yetişemiyor. Fiyatların hane halklarını ve ekonomik toparlanmayı vurmasından korkuluyor.