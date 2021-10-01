Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, ülke çapında 50 bin satış noktasında 300 bin çalışanları bulunduğunu belirterek, sektörün genç işsizliğin ilacı olduğunu söyledi ve istihdam teşviklerinde dikkate alınmalarını istedi.

ENFLASYONSÜRDÜKÇE ARTIŞ SÜRECEK

Girdi, enerji, navlun maliyetleri arttıkça, yeni vergiler geldikçe ve enflasyon devam ettikçe ürün fiyatlarının da artacağına işaret eden Tınastepe, “Organize perakende olarak denetime en açık sektörüz. Fırsatçılık uygulamamız söz konusu değil. Bizim kategorilerimiz ertelenenilir alışverişten ibaret. Fiyat artınca TV, kozmetik alışverişi ertelenirken, mutfak ihtiyacı ertelenemez. Bizde fiyat artışı olması, bumerang gibi bizi vuruyor, talebi olumsuz etkiliyor” dedi.

BDDK'NIN TAKSİT SAYISI KARARINA ELEŞTİRİ

Son 3 yılda üyelerinin sattıkları yabancı ürünlerin genel portföydeki payının yarı yarıya azaldığının altını çizen Tınastepe, BDKK’nın kredilerde taksit sayısını azaltıp-çoğaltma kararlarını eleştirdi ve “Aç-kapayla yönetilen bir sürecin olmaması gerektiğini, insanların krediye ulaşma kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Sektörün gücünü korumasının, mağaza ve istihdam kaybı yaşamamasının önemli ölçüde devlet destekleri sayesinde sağlandığını belirten Tınastepe, “Perakendeci işletmelere hibe destekleri gelmesi, teşvik verilmesini istiyoruz. Hane halkının da desteklenmesi, ticarete ve tüketime yansıyacak ek gelirler oluşturulması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İkinci elde KDV düşmeli, taksit sınırı kalkmalı Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulan ikinci el cihaz pazarının daha başarılı bir şekilde işleyebilmesi için; KDV oranının indirilmesi ve taksit sayısı sınırının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.