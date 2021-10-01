Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlara bir yenisi eklendi. Beşinci yılına giren projede, kırsaldaki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda teknoloji sınıfı açıldı. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer aldığı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek.

81 İLDE 195 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı İshakçılar Köyü’ndeki okulda kurulan teknoloji sınıfının açılışında konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Yarını Kodlayanlar projesiyle bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğa kodlama öğrettiklerini belirterek, “Nisanda 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açacağımızı duyurmuştuk. 20 köy okulunda teknoloji sınıflarımızı öğrencilerimizin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye kalan 10 okulumuzda da ekim sonuna kadar sınıflarımızı açmayı hedefliyoruz. Köy Okulları projesinde öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayan üç farklı eğitim programı uyguluyoruz. Bu programlarla, önümüzdeki bir yıllık süreçte, 30 ilde toplam 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2.500 veliye ulaşmayı hedefliyoruz. Teknoloji sınıflarıyla, dijitalleşme ihtiyacı olan ama erişim imkânı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yarını Kodlayanlar Projesi kapsamında Kocaeli Derince'de bir teknoloji sınıfı kuruldu

‘TEKNOLOJİ KASLARI’ GELİŞMELİ

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da genç nesillerin teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi de olması gerektiğine işaret ederek, “Kötü tüketici olmak istemiyorsak, üretici olmak istiyorsak çocukların ‘teknoloji kasları’nı geliştirecek eğitimler vermeliyiz” diye konuştu. Vodafone’un reklam yüzü oyuncu Aras Bulut İynemli ise kodlamanın evrensel bir dil olduğunu, tüm çocukların kodlamayı öğrenmesinin önemini vurguladı.

‘Yarını Kodlayanlar', Birleşmiş Milletler'de dünyaya örnek gösterildi Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’nin dört bir yanında 120 bini aşkın çocuğa ulaşan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde dünyaya tanıtıldı. Online olarak gerçekleştirilen Zirve’de, ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin son 5 yıllık yolculuğu ve elde edilen başarı hikâyeleri paylaşıldı.

TEKNOLOJİ SINIFI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Teknoloji sınıfları; Kocaeli, Trabzon, Çankırı, Karaman, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, İstanbul, Bilecik, Bolu, Ankara ve Sivas’ta kurulurken, ay sonuna kadar Tunceli, Siirt, Hakkari, Van, Şırnak, Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman kurulacak.

1 TL'LİK YATIRIM 4,4 TL FAYDA

Teknoloji sınıflarında öğrencilere 35 farklı konuda eğitim imkânı sunuluyor. Yarını Kodlayanlar projesiyle 7-14 yaşındaki çocuklara eğitimler veriliyor. Projede 1 yılda elde edilen sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL sosyal fayda oluşturdu.

AİLELERE DE EĞİTİM

Köy Okulları projesi kapsamında ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler de düzenlenecek. Bu buluşmalarda, ‘Dijitali Güvenli Kullanma’, ‘E-devlet, E-bankacılık Gibi Elektronik Uygulamalar’ ve ‘Dijital Ebeveynlik’ gibi konularda eğitimler verilecek.

Vodafone köylere teknoloji sınıfları kuracak Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere yeni bir adım atıldı.