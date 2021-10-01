Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl | İSTANBUL

2019’da 125 milyar TL olarak gerçekleşen yeme-içme sektöründeki ciro, pandeminin başlaması ile 2020’de ciddi daralma yaşadı. Restoran harcamaları 2021’in ilk sekiz ayında ise, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 34 arttı. Böylece ocak-ağustos döneminde 80 milyar TL’nin üzerinde bir hacim yakalandığı tahmin edliyor.

HARCAMALAR PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİ GEÇTİ

Worldcard’ın 30. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın “Pandemi döneminde gıda, market ve elektronik sektörlerinde sürekli bir büyüme görüldü. İlk başlarda restoran, seyahat ve giyim harcamalarında keskin düşüş yaşandı. Ancak bu sektörler de hızlıca toparlandı ve buralarda harcamalar pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktı” dedi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de “Özellikle temassız ödemelerin ve e-ticaretin yaygınlaşması, farkındalığın artması ve kullanımının teşvik edilmesi adına önemli adımlar attık. Yapı Kredi kartları ile yapılan her üç fiziki işlemden ikisi temassız ödeniyor” diye konuştu.

Kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı İstanbul’da iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Uzun süre sonra ilk kez tam kapasite çalışmaya başlayan işletmeciler yeni karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.