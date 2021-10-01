Türkiye Gazetesi

Öngörüleriyle dikkat çeken ve çoğu doğru çıkan Simpsons dizisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları diziye ait görüntüler paylaşarak, Birleşik Krallık’ta yaşanan yakıt kıtlığını öngördüklerini iddia ediyorlar.

11 YIL ÖNCEDEN TAHMİN ETTİLER

Kullanıcıların ortaya attığı teori, Kasım 2010'da "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" adlı bölümde Homer karakterinin Maggie karakteri için promosyon oyuncak kazanmak adına 1,000 galon yakıt almasına dayanıyor. Paylaşım rekorları kıran sahnede Homer, otomobilinin bagajını ağzına kadar yakıtla dolduruyor.

“İKİ YAKIT TÜRÜNÜN KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Birleşik Krallık'ta, sevkiyatlarda yaşanan sorunlar nedeniyle petrol istasyonlarındaki akaryakıt stokları azalmaya başlamıştı. Petrol istasyonlarında ise bazı akaryakıt türleri ise tükendi. Araçlarına yakıt almak isteyenler, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Petrol şirketi BP, ülkedeki petrol istasyonlarının neredeyse üçte birinde en çok talep edilen iki yakıt türünün bulunmadığını dün açıkladı. Ülkede bin 200 istasyonu olan şirketten yapılan açıklamada "Son iki günde yaşanan aşırı talep nedeniyle ülkede bulunan istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 30'unda en çok talep edilen iki yakıt türünün kalmadığını düşünüyoruz. En hızlı şekilde tedarik edebilmek için çaba gösteriyoruz" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şöförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü etkiliyor. Ülkede tır şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri, bazı istasyonlarda talep artışına neden oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti.

İngiltere'de akaryakıt krizi: İstasyonların 3'te 1'i boş İngiltere'de günlerdir süren akaryakıt krizinin ardından petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akayakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere’de akaryakıt krizi! Uzun kuyruklar nedeniyle kavgalar başladı İngiltere’de Brexit sonrası nakliye sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle gıda ve akaryakıt kıtlığı baş gösteren İngiltere’de benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Benzin istasyonunun önünde çıkan kavga görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Videoda iki ailenin büyüklerinin kavgaya tutuştuğu ve genç aile üyelerinin de birbirine saldırdıkları görülüyor.

Şam'daki akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı AA, başkent Şam'da araçların yakıt alabilmek için oluşturduğu kuyrukları, sivillerin dolmuş ve otobüs duraklarındaki bekleme çilesini görüntüledi.