Türkiye Gazetesi

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının 3,5 kata ulaştığını bildirdi. Bayraktar; eylülde markette en fazla fiyat artışının yüzde 27 ile domateste, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 27 ile limonda olduğunu açıkladı. Kuru soğanla ilgili uyarıda bulunan Bayraktar "Üreticide kuru soğan sadece 62 kuruş. Markette 2 TL'nin üzerinde... Burada çiftçi kazanmıyor. Kuru soğanda kışlık hasat da başladı. Rekolte artıyor fakat talep yavaş. Pazarlama sorunları ile üreticide fiyat düşüyor. Fiyat istikrarı ve arz güvenliği için kuru soğanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım yaparak müdahale etmeli" dedi.

Pahalılıkta 13 yılın zirvesi

Pandemi, kuraklık ve arz-talep şoku enflasyonu da tetiklemeye devam ediyor. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Enflasyon, Almanya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2,9 olarak belirlendi. En yüksek yıllık artış yüzde 17,4 ile enerjide gerçekleşti.

İstanbul'un enflasyonu 19,77

İstanbul Ticaret Odasının verilerine göre, eylülde megakentte perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 2,22 ve toptan fiyatlar yüzde 2,90 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 19,77 oldu ve TÜFE'yi geçti. Bu dönemde kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 6,07, giyimde yüzde 3,71, konutta yüzde 3,56, ev eşyasında yüzde 2,57 ve gıdada yüzde 0,74 fiyat artışı yaşandı.

Patates ve soğanda stok artışına bakanlıktan karşı adım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını söyledi.