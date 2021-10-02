Türkiye Gazetesi

AK Parti, çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını içeren teklifi Meclis Başkanlığına sundu. 64 maddelik kanun teklifine göre;

> 'Küçük mükellef' olarak ifade edilen ve yıllık ciroları 240 bin TL'yi geçmeyen yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden istisna tutulacak.

> Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

> Sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde de kazanç istisnası getirilecek. Bundan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin bütün hasılatın, bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılına başlamasıyla AK Parti, vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını içerek teklifi Meclis Başkanlığına sundu

İKİ TAKSİK İMKANI

> Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilecek. Tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

> Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Bunların, diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek, mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesi sağlanacak.

> Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

> Vergi Usul Kanunu’na “elektronik defter beratı” ve “elektronik muhasebe fişi” tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkanı sağlanıyor .

> Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var TBMM 2,5 aylık ara sonrası işbaşı yapıyor. Ajandanın en üst sırasında vergi paketi, seçim kanunlarında değişiklik, 2022 bütçesi ve Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması bulunuyor.

900 bin esnaf için vergi muafiyeti geliyor Hükûmet, piyasaları rahatlatmak ve birçok kesim üzerindeki yükü hafifletmek için, önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.