Türkiye Gazetesi

Türkiye, ihracatta tarihî bir eşiği daha geçti. Türk ihracatçısı, eylülde ilk defa bir ayda 20 milyar doları aşarak tarih yazdı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı rakamlara göre eylül ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30’luk artışla 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu.

ÇELİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE

İhracat yılın ilk 9 ayında ise yüzde 36’lık artışla 161 milyar dolara yükseldi. 2,6 milyar dolarlık ihracatla Çelik, sektörler arasında ilk defa zirvede yer aldı. Geçtiğimiz ay 1.558 firma, ilk defa ihracat yaptı. 180 ülkeye toplam 6,1 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle “Son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar dolara aşmayı başardık. Böylelikle, Orta Vadeli Program hedefini şimdiden yakalamış olduk. Son 13 ayın 11’inde ihracat rekorları kırdık. İnşallah 2026’da beş sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı

Ağustos ayında otomotiv ihracatı 2,4 milyar dolara yükseldi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 57 arttı. Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu.