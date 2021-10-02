Türkiye Gazetesi

e-Devlet sunduğu hizmetler ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın yeni hizmeti olan ve birçok kuruma ait işlemlerin bulunduğu 'Çalışma Hayatım' ile vatandaşların hayatının biraz daha kolaylaşacağını ifade ederken, bu hizmet ile iş arama, çalışmaya başlama, sigorta ve emeklilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi.

EMEKLİLER, ÇALIŞANLAR VE İŞ ARAYANLAR İÇİN MODELLENDİRİLDİ

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin 'Emeklilik İşlemleri' modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek."

E-devlet son olarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açmıştı.

'İŞ ARIYORUM' MODÜLÜ DE YER ALIYOR

'Çalışma Hayatım' bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için 'iş arıyorum' modülü de yer alırken, iş arayanların yeni bütünleşik hizmette İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabilecekleri, iş ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru yapabilecekleri, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Ayrıca yeni hizmet ile tek ekran üzerinden SGK borçları ve yapılandırma bilgileri görülüp yapılandırılabilecek, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgileri görüntülenebilecek ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşılabilecek.

E-Devlet'te bir yeni uygulama daha! İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına olanak sağladı.

Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti ile e-Devlet entegre edildi. Böylece kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.

Esnafa destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.