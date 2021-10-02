Türkiye Gazetesi

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, KOSGEB'den aldığı 50 bin lira destek ve bir bilgisayarla işe başlayarak Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformu olan AYEUM’u geliştirdi. Geniş portalı ile ön plana çıkan AYEUM, akademik personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu makale yazma, proje hazırlama ve tez hazırlama gibi konularda bilimsel anlamda destek sunuyor. 50 üniversite ve 20 bin kişinin üye olduğu AYEUM, aynı zamanda 20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının da Türkiye’de kalmasını sağladı.

"2019 YILINDA FİKİRLERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bilim politikaları vasıtasıyla Teknokent’te şirketleşme sürecine girdiklerini belirten Proje Koordinatörü Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, "Teorik ve akademik bilgilerimizi pratiğe nasıl dökebiliriz diye düşündük. 2019 yılının başlarında ticari anlamda fikirlerimizi hayata geçirdik ve şirketleştirdik. 2019 yılında AYEUM veri tabanı adı altında akademik personelin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu makale yazma, proje hazırlama ve tez hazırlama gibi konularda onlara bilimsel anlamda destek olabilmek amacıyla yurt dışından satın aldığımız bir platformunun daha gelişmiş versiyonunu Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu geliştirdik” dedi.

İki yıl içinde 20 bin kişinin üye olduğu ve 220 binden fazla eşsiz IP ile giriş sağlanan AYEUM, Türkiye’nin en büyük öğrenme platformlarından birisi haline geldi.

20 MİLYON TL'LİK İTHALAT ÇIKTISI ÜLKEDE KALIYOR

İki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin büyükleri başta olmak üzere toplamda 50 farklı üniversitenin abone olduğunu ifade eden Doç. Dr. Demir, "İlk sene 10 abonemiz varken şu anda Türkiye’nin en büyük üniversiteleri dahil olmak üzere 50 farklı üniversite abonemiz. Bu abonelerimiz yurt dışından satın alacakları veri tabanını artık bizden satın almakta. Bu da yaklaşık olarak 20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının Türkiye’de kalmasına çok büyük bir katkı sağlıyor. Bizi bu yolda heveslendiren özellikle bazı unsurlar var. Birincisi devletimizin uyguladığı politikalar. Bu politikalardan birincisi, bizim akademisyenlerin sahip oldukları teorik bilgileri uygulamalı ve pratik hale getirmeleri için fırsat tanımaları. Maddi olarak KOSGEB’in verdiği cüzi ama çok anlamlı olan destekler var" diye konuştu.

"KOSGEB'İN VERDİĞİ BİR BİLGİSAYARLA BAŞLADIK"

Devletten aldığı destek ve bir bilgisayarla işe başladığını, zamanla büyük bir AR-GE merkezi kurduğunu dile getiren Demir, "KOSGEB’in verdiği bir bilgisayarla başladık. KOSGEB’in bize sundukları hazırlık konuları, bilgi donanımı konularında bilgileri sayesinde bu faaliyetleri öğrenmiş olduk. Aynı zamanda Türkiye’nin uyguladığı bilimin pratiğe dönüştürülmesi ve eğitim politikaları noktasında akademisyenlerin Teknokent’lerle ve sanayi ile entegre edilmesi bizim için yol gösterici, çığır açıcı oldu. Bu politikalar sayesinde şirketimizi kurmuş olduk ve Türkiye’nin ilk yerli interaktif online veri tabanını öğrenme portalını tasarlamış olduk" dedi.

"AYEUM portalı iki yıl içinde 20 bin kişinin üye olduğu 220 binden fazla eşsiz IP ile giriş sağlanan Türkiye’nin en büyük öğrenme platformlarından bir tanesi haline geldi" diyen Demir, "Bu elde ettiğimiz gelirler aynı zamanda elde ettiğimiz bilimsel bilgi ve birikim sayesinde de ilk defa bir AR-GE merkezini inşa etme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bir kişi ve bir bilgisayar ile başladığımız ortamda 20 kişiyi istihdam edebilecek, 20 metrekare ile başladığımız bir alandan yaklaşık 2 bin metrekarelik büyük bir Ar-Ge merkezine dönüşmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

KOSGEB, JICA ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

KOSGEB, 30 bin girişimciye destek olacak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor.