Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç işsizlik oranını düşürmek, ve eğitim oranlarının yükseltilmesine yönelik amaçları barındıran "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" ile alakalı resmi Twitter hesabında paylaşım yaptı.

ERDOĞAN'DAN EYLEM PLANI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

GENÇ İSTİHDAM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI NEDİR?

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan bilgilerde "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" başlığı ile "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz." denildi.

Erdoğan alışverişte açıkladı: Devletten bin market Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye genelinde talimat verdim,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı basketbol görüntüleri ilgi topladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta danışmanları ve bazı bakanlarla bir araya gelerek basketbol oynadı. Cumhurbaşkanının Twitter hesabından paylaştığı basketbol maçının görüntülerine Alpay Özalan’ın yaptığı yorum ilgi çekti.