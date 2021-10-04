Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl organize ettiği TİM Delegeler Buluşması, Antalya’da gerçekleştirildi. Delegeler ile 600’ü aşkın ihracatçının katıldığı buluşmada; alanında önemli isimlerle iki gün boyunca ekonomi, 300 milyar dolarlık ihracat hedefi, teknoloji, küresel ticaret, dünyadaki gelişmeler, sağlık ve yaşam konuşuldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Temmuz itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. İhracat ailesi, son 13 ayın 11’inde aylık ihracat rekoru kırmayı başardı. Eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı aştık. Bu tarihî ihracat rakamlarının beşte biri, TİM’in 439 delegesi tarafından gerçekleştirildi” dedi.

AYAK BASMADIK ÜLKE BIRAKMADIK

“Elimizde bavulumuzla, ayak basmadık tek bir ülke dahi bırakmayarak sürekli koştuk” diyen Gülle, şöyle konuştu: “İşin özü, formanın hakkını vermek. İhracat ailesi, tüm zorluklara rağmen bu kutsal formanın hakkını teslim etti. Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Birçoğumuzun ihracatla yeni tanıştığı 80’li yıllarda yıllık 3 milyar dolar ihracat yapılırken, bugün bu rakamı 2 günde gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye’nin ekonomik yükselmesinin anahtarı ihracattır.”

Eylülde rekor kırıldı, ihracatta 20 milyar dolar eşiği aşıldı Eylülde ihracat ilk defa 20 milyar dolar eşiğini geçti ve bir önceki yıla göre yüzde 30’luk artışla 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı