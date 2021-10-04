Türkiye Gazetesi

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren rakamlar belli oldu. Kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranın belirlenmesinde rol oynayan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 16,42

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %16,42

Ekim ayı kira zammı tutarı: 164,2 TL

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.164,2 TL

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre 1000 TL kira ödeyen bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği zam 164,2 TL olacak. Buna göre zamlı kira tutarı 1,164,2 TL olacak.

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