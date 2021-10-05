Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sonrası müstakil evleri tercih edenlerin sayısı arttı. Özellikle köy evlerine rağbet eden vatandaşlar, emlak fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve temiz havası ile dikkatleri çeken Çayyaka köyündeki evler, fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

FİYATLAR 500 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

1200 rakımlı Boğazova yaylasında 500 hane bulunurken, ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor. Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist gelirken, köydeki evlerin fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor.

100 metrekare 4 odalı müstakil evin satış fiyatı 1 buçuk milyon lira

"GELİP GÖRENLER HAYRAN KALIYOR"

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada 1200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var, ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.

Fiyatı yüksek eve kredimiz yetmiyor Normalde bir evin yüzde 80’ine kadar kredi veriliyor. Ancak tüketicinin gelir durumu ve banka kriterleri devreye giriyor. Gelirler, yükselen ev fiyatları karşısında düşük kalınca verilebilecek maksimum kredi tutarı da aşağıda kalıyor. Bugün milyonluk evlere çıkan kredi, o evin fiyatının yarısına bile ulaşamıyor. Sektör temsilcileri “10 yıllık kredi için verilebilecek tutarlar ortalama 350-400 bin TL. Pahalı konutlarda yapılan satışların çoğu peşin gerçekleşiyor” diyor.

Kiralık arayanlara makul fiyat tuzağı Uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşlar siber dolandırıcıların hedefi oluyor. Sahtekârlar, artan kiraları fırsat bilip gerçekte olmayan evi makul fiyatla ilana koyuyor. Birkaç kişiden kapora toplayıp kayıplara karışıyor