Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tehdit durumuna geldiği ve buna bağlı olarak virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenleme zorunluluğu olduğu hatırlatıldı.

6 AY GEÇERLİ AÇIK BİLET DÜZENLENEBİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti ancak daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların sefer başlamadan önce bu kriterleri sağlayamadıkları için seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi.

Yaşanabilecek vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan, ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüslü kadın, bilet almadan gizlice otobüse bindi Kırıkkale'de koronavirüs olduğu öğrenilen kadın, gizlice bilet almadan otobüse binerek bir sürü insanın hayatını tehlikeye attı.

Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlattı.