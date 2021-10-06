Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Pandemi sonrası bozulan tedarik zinciri, Avrupa’da enerji fiyatlarını son bir yılda yüzde 200 artırdı. Tüketicilerin doğalgaz ve elektrik faturaları 4 kat arttı. Fabrikalarda ise üretim durma noktasına geldi. Kömürde de fiyatlar uçtu. Çin’in ihracata getirdiği kısıtlama arz sıkıntısına sebep oldu. 2020 başında tonu 40 dolar olan kömür, bugün 250 dolara alıcı buluyor. Türkiye ise enerji tüketimi ve üretimi alanında ‘kendi kendine yeten ülke’ konumuna yükselmek adına birçok dev projeye imza attı. Devam eden projeler ile ülkenin cari açığı ciddi anlamda azalacak. Vatandaşın enerji faturaları da büyük ölçüde düşecek.

KARADENİZ KEŞFİ CAN SUYU OLACAK

Karadeniz’deki doğalgaz rezervi müjdesi, hem cari açığa hem de vatandaşın faturasına büyük katkı sağlayacak. 540 milyar metreküplük keşif sonrası ilk gazın 2023’te sisteme dâhil edilmesi bekleniyor. 2027-2028’de ise yıllık 15 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi bekleniyor. Bu üretim, tüketimin yüzde 30'unu karşılayacak ve doğalgaz faturası 6 milyar dolar azalacak. Uzmanlar Karadeniz’de, 2024 sonuna kadar 900 milyar metreküp rezervin keşfedileceği tahmininde bulunuyor.

“YENİLENEBİLİR’’DE PAY HIZLA ARTIYOR

Son 10 yılda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. 2021 itibarıyla Türkiye, yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa’da beşinci ve dünyada 12’nci sıraya yükseldi. Ülkemizde elektrik tarafındaki kurulu gücün yüzde 52’si yenilenebilir kaynaklardan karşılanır hâle geldi. Geçen yıl üretime başlayan Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde 2022’de tam kapasiteye ulaşılacak ve 1.000 megavatlık üretimle Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 2’si karşılanacak. 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki alan için 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Karapınar GES, tam kapasiteye ulaştığında 2,5 milyon haneyi aydınlatacak.

Avrupa’da enerji fiyatı uçtu Avrupa’da hem elektrik hem de doğalgaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken 9 aylık artışlar yüzde 250’leri aştı. Türkiye ise doğalgaz ve elektrikte sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir projeler sayesinde fiyat artışlarında Avrupa’nın çok gerisinde kaldı.

NÜKLEERDE DEV ADIM

Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’da ilk reaktör 2023’te devreye alınacak. Kalan üç ünite ise birer yıl arayla üretime başlayacak. Toplam 4.800 megavat kurulu kapasite devreye girdiğinde, yılda 3.600 megavatsaat Türkiye piyasasına elektrik verilecek. Bu tesis, tek başına ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştirecek. Geçtiğimiz aylarda dördüncü ünitenin temeli atıldı. Türkiye ve Rusya ortaklığından hayata geçen proje 22 milyar dolara mal olacak. Sinop Nükleer Santralinden ise son gelişme olarak ÇED raporunun alındığı ve kazı çalışmalarının yılsonunda başlayacağı bildirildi. Türkiye’nin ikinci nükleer santrali olacak olan proje, yılda 4.400 megavatsaat kurulu güce sahip olacak. Bu tesis ise Türkiye elektrik tüketiminin yüzde 9’unu karşılayabilecek.

Enerji kıtlığı tarım sektörüne de sıçradı Yüksek elektrik maliyetleri sebebiyle seralar Avrupa'da ışık kapatıyor. Gübre fabrikaları da şalteri indirerek üretimi azaltıyor. Uzmanlar uyarıyor: Sebze-meyve üretimi gerileyecek, gübre maliyeti daha da artacak, gıda enflasyonu iyice tırmanacak!..

Dünyada enerji krizi büyüyor: Kış öncesi gaz fiyatları rekor kırdı Haftaya 950 dolarla başlayan Avrupa gaz fiyatları, 1.100 doları aştı. Pandemi sebebiyle depolar doldurulmadı. Ancak yaklaşan kış ve artan sanayi talebine, bugün gaz arzı yetişemiyor. Fiyatların hane halklarını ve ekonomik toparlanmayı vurmasından korkuluyor.