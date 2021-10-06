Türkiye Gazetesi

Facebook, Twitter, WhatsApp gibi dev sosyal medya mecralarının ani bir biçimde hizmet dışı kalması üzerine, kripto parada da ciddi bir düşüş yaşandı. Söz konusu düşüş, döviz fiyatlarında yukarı doğru hareketlenmeye yol açtı. Söz konusu gelişmeler üzerine dolar, 8,89 seviyelerinde işlem görüyor.

6 EKİM 2021 DOLAR-AVRO FİYATLARI

Serbest piyasada 8,8900 liradan alınan dolar, 8,8920 liradan satılıyor. 10,3080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3100 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olmuştu.

Facebook'un hisseleri değer kaybetti Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu saatlerdir çözülemedi. Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

Facebook’tan ilk resmi açıklama geldi! Dün sosyal medya platformlarında 7 saatlik yaşanan çöküntünün ardından Facebook’tan açıklama geldi. Yaşanan kesintiden dolayı özür dileyen Facebook, sorunun veri merkezleri arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratması olduğunu duyurdu.