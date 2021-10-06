Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde bolluk yaşanıyor. Balıkçıların ağına takılan lüfer son 15 yılın en bol dönemini yaşıyor.

25 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

''Denizlerin prensi'' olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü.

HEM VATANDAŞLAR HEM DE SATICILAR MEMNUN

Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, denizlerdeki bolluğun ise ocak ve şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.

“LÜFER AKINI VAR”

Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz, “Şu an lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Şu anda fiyatlar çok uygun, 25’ten 40’a kadar fiyatlar boy boy değişiyor” diye konuştu.

“1-2 AY SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan, ‘’Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL’ydi, şu anda tanesi 20-22 TL civarında. Balığın daha da bol olmasını bekliyoruz. Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Başlarda 60 liraydı, şu an 20-25 lira tezgahlarda da 30-35 lira’’ dedi.

Onlar balıkçıları, balıkçılarda oltayı bekliyor Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde iskelenin tatlı misafirleri kediler, gece geç saatlere kadar olta başında balık tutmaya çalışan balıkçıları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Marmara Denizinden çıkan balıklardan kedilerde kendi payına düşeni alıyor.

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