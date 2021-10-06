Çeyrek altın 815 lira oldu - 6 Ekim altın fiyatları

Türkiye Gazetesi

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Çeyrek altının fiyatı 815 lira oldu, işte 6 Ekim altın fiyatları...

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