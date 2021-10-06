Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde yakından takip edilen konular arasında yer alırken Çeyrek altının fiyatı 815 lira oldu. Peki altında son durum ne, işte 6 Ekim 2021 altın fiyatları. Gram altının fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarında bir önceki güne göre yükseliş söz konusu, işte rakamlar...
İstanbul Kapalıçarşı’da 503 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,20 liradan, 3 bin 315 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 336 liradan, 458,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,75 liradan, 3 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 259 liradan, bin 620 liradan alınan Yarım Ziynet bin 630 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satıldı.
Altın fiyatları yükseldi TCMB'nin politik faiz oranını düşürdüğünü açıklamasının ardından, 24 ayar altının fiyatı yükselerek 499,13 lira oldu.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Çeyrek altın 815 lira oldu - 6 Ekim altın fiyatları
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Çeyrek altının fiyatı 815 lira oldu, işte 6 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde yakından takip edilen konular arasında yer alırken Çeyrek altının fiyatı 815 lira oldu. Peki altında son durum ne, işte 6 Ekim 2021 altın fiyatları. Gram altının fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarında bir önceki güne göre yükseliş söz konusu, işte rakamlar...
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