Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, ABD'nin en zengin 400 işadamını açıkladı. Listede bu yıl ilk defa Covid-19 aşısı üreten Moderna'nın kurucuları yer aldı. Biyoteknoloji firmasının kurucularından Noubar Afeyan, yönetim kurulu üyesi Robert Langer ve yatırımcılarından Timothy Springer, Forbes listesine ilk defa giren 44 milyarder arasına katıldı.



Soldan sağa: Noubar Afeyan, Robert Langer, Timothy Springer

LÜBNAN İÇ SAVAŞI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Beyrut'ta Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Lübnan iç savaşı sırasında ABD'ye göç eden Moderna'nın başkanı Afeyan'ın servetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğu belirtildi. Öte yandan çoğu finans, teknoloji ve sağlık sektörü yatırımcısı 400 milyarderin geçen yılki ultra zenginlerden yüzde 40 daha varlıklı olduğu kaydedildi.

Japonya'ya kriz yaşatan Moderna aşısından vurulan iki kişi öldü Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden koronavirüs aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya’da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu.