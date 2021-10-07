Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, dün 9 lira sınırına dayanmasının ardından, bügün düşüş grafiğinde hareket etmeye başladı. Yarın açıklanacak ABD, tarım dışı istihdam verileri etkisiyşe düşüşe geçen dolar fiyatları, şu sıralar 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

7 EKİM DOLAR-AVRO FİYATLARI

Dün gün içinde 8,9365'i görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8804 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,2750'den, sterlin/TL de yüzde 0,06 azalışla 12,0550'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1570'ten işlem görüyor.

DOLARA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ FRENİ

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (6 Ekim güncel dolar ve euro) Bitcoin'in yaşadığı sert düşüş sonrası döviz fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, dolar 8,89 bandında hareket etmeye başladı.