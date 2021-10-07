Türkiye Gazetesi

Çeşitli borçlar sebebiyle yediemin otoparkına bırakılan ve değerleri milyonlarca liraya ulaşan araçlar, çürümeye yüz tutmasının yanı sıra toprağa gömülmeye de başladı. Söz konusu otoparkı işleten vatandaş, bu araçların milli servet olduğunu söyleyerek, mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Otoparktaki araçlar bulundukları noktada toprağa gömülöeye başladı.

"MİLLİ SERVET ÇÜRÜYOR"

Diyarbakır'da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç toprağa gömülmeye başladı. Kentte bulunan yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edilirken, otopark işletmecileri milli servetin çürüdüğünü ve kendilerinin ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür



"TÜRKİYE'DE YEDİEMİNDE BIRAKILAN ARAÇLARIN SAYISI 400 BİNE DAYANDI"

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, araçların satılması ve ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini söyledi. Güngör, “Otoparkımızda 2010 yılından beri çekilen araçlar var, bu araçlar çürümeye terk edilmiş araçlardır, durum son derece vahim milli servet çürüyor. Benim otoparkımda 800 araç, il genelinde 6 bin, Türkiye genelinde ise 400 bin. 400 bin aracın ekonomiye kazandırılması, motor taşıt vergisi, yüzde 18 KDV’si var, ama bunlar otoparkta çürümeye yüz tutmuş durumdalar. Karayolları Trafik Kanunun 2918. Kanun EK 14 Maddesine istinaden bir araç trafikçe çekildiği zaman, araç sahibi 180 gün içerisinde bu aracı almaz ise trafik bu araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak İl Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor. Bu müdürlükler de araçların satışları için işlem yapması lazım. Ama ne yazık ki milli emlak uyuyor ve yatırıyor, umurunda değil. Türkiye genelinde milyonlar mezarı yediemin otoparkları, yazık yetkililer bir el atsın, ekonomiye kazandırılsın herkes rahat bir nefes alsın” dedi.

Yediemin otoparkında yangın: Araçlar tek tek patladı Kahramanmaraş'ta bulunan yediemin otoparkında henüz bilinmeyen bir neden sonrası çıkan yangın, araçların tek tek patlamasına neden oldu.

Yediemin otoparklarına yüzde 44 zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yediemin parkları döviz çöplüğü Yurdun dört bir yanındaki yediemin park yerlerinde çürümeye terkedilen araçlar sıklıkla gündeme geliyor.