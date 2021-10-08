Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Demir, çimento gibi girdi fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası müteahhitlerin iş bırakma noktasına geldiği inşaat sektöründe maliyeti düşürmenin yeni yolları aranıyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde ‘ahşap’ kullanımının yaygınlaşacağını ifade ederken, konut fiyatlarında normalleşme için bazı bölgelerde yüzde 75’i bulan ortalama yüzde 50 olan arsa maliyetinin yüzde 30’a kadar düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, maliyet artışı konusunun yönetilmesi gereken bir alan olduğuna işaret ederek, “Beklediğimizin üzerinde artış yaşanıyor. Bu tür sorunlar bizi yenilik yapmaya yöneltiyor. Şu an çapraz lamine teknolojisiyle 10-15 katlı ahşap binalar yapılıyor. Bu endüstri daha da gelişir ve maliyetleri düşürürse betonarme yerine ahşap inşa etme tercih edilebilir” açıklamasını yaptı.

AHŞAPLA BETON FARKI KAPANIYOR

Kalyoncu, betonarmeye göre ahşabın yüzde 30 daha pahalı olmasına rağmen demir ve çimentodaki son artışlar sonrası bu farkın yüzde 20’ye gerilediğini söyledi. Çimentoda fiyat azalışı olmasa da artışın durduğunu ifade eden Kalyoncu, demir fiyatının da stabil hale geldiğini ancak sektördeki asıl problemin arsa maliyetleri olduğunun altını çizdi. Kalyoncu, “Arsanın maliyete etkisinin Türkiye kadar yüksek olduğu bir yer bilmiyorum. Arsa sahibinin burada aldığı pay olması gerekenin üzerinde. Sürdürülebilir ve öngörülebilir olması için bu payın yüzde 30 ila 40 arasında sabitlenmesi gerekiyor. Şu anda yüzde 50. Bağdat Caddesi’nde arsa payı yüzde 75’lere ulaşıyor” dedi.

‘BİLİNÇLİ TEKLİF VERİN’ UYARISI

Gayrimenkulle ilişkisiz olan firmaların verdiği tekliflerle arsalarda bu şekilde bir dengesizlik gerçekleştiğini anlatan Kalyoncu, “Üyelerimizin ve diğer geliştiricilerin bilinçli bir şekilde arsalara teklif vermesi ve piyasanın mantıksız noktalara gitmemesi gerekir” uyarısını yaptı. Kuzey Marmara ve Kuzey Ege Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi altyapı yatırımlarıyla İstanbul dışındaki alanların arsa geliştiriciliğinde daha popüler olacağını kaydeden Kalyoncu, “Sakarya, Yalova, Çanakkale gibi yerler... Bu altyapının kullanılabilir olmasıyla Marmara’da gayrimenkulü de etkileyecek yeni dinamikleri yaşayacağız” diye konuştu.

ÖZELE SOSYAL KONUT TEŞVİKİ TALEBİ

Kamunun sosyal konut üretimiyle üzerine düşeni yaptığını savunan Kalyoncu, özel sektörün de erişilebilir konut üretmesinin önünü açacak teşvikler verilebileceğini söyledi. Yapı endüstrisinde yerli malzeme kullanımının önemini vurgulayan Kalyoncu, yerli yeşil bina sertifikası konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adım attığını belirterek, “Bakanlık, Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi’nin (YES-TR) teknoloji altyapısını kurmuş. Bu sertifika alındığında vergi ve harçlarla ilgili bir kazanım olması gerekiyor. Bu hassasiyeti gösteren firmaların biraz devlet desteği görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kalyoncu, yeni dönemde gayrimenkulün geleceğini üç başlıkta gördüklerini ifade ederek, bunları ‘tabiat’, ‘teknoloji’, ‘tasarım’ olarak açıkladı. Gayrimenkul yatırımcısının konut, AVM ve ofis üçgeninin dışına çıktığını anlatan Kalyoncu, “Lojistik, turizm, sanayi, veri merkezi, kişisel depolama alanları, otopark gibi farklı alanlara dikkatini veren gayrimenkul girişimcileri olacak” dedi.

UCUZ EVE KİRALIK FORMÜL

GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, uygun fiyatlı konut edinimi için İngiltere ve Dubai’deki uzun dönemli kiralama modelinin Türkiye’de uygulanabileceğini söyledi. Heyfegil, “İngiltere’de 99 yıllığına satın alıyorsunuz sonra o tekrar devletin oluyor. Dubai’de de üst hakkı tapusu satın alıyorsunuz. Onun da kat mülkiyeti var, tapu size ait. Onun normal tapudan farkı yüzde 25-30 daha ucuz fiyatlı oluyor. Şu anda o model Türkiye’de aktif değil. Devlet arazileri üzerinde böyle bir satış modeli olabilir” dedi.

Yüksek faizi göğüsleyip ileride refinanse etmek daha mantıklı

GYODER Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu, vatandaşın konut fiyatları düşükken faiz yüksek de olsa kredi kullanmasının mantıklı olduğunu şu sözlerle anlattı: “Krediyi yüksek faizden alıp, faizler düştüğünde refinanse etme şansınız var. Dolayısıyla konutu düşük fiyattan yakalayabiliyorsunuz. Ama konut fiyatı yüksek, faiz düşükken, daha ileri vadede refinanse etme şansınız yok. İlk etapta yüksek faizi göğüsleyip sonra faizler düştüğünde onu refinanse etmek, konutu düşük fiyattan yakalamak daha mantıklı gözüküyor orta ve uzun vadede...”

İthalat düştükçe enflasyon azalacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, “İhracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz” dedi. Yatırımcı toplantısında konuşan Kavcıoğlu, rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti” diye konuştu. Para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini belirten Kavcıoğlu, “Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik” ifadelerini kullandı.