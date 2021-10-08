Türkiye Gazetesi

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşan Uraloğlu “Türkiye’deki ilk akıllı ulaşım sistemleri yolu Boğaz Köprüsü’ndeki ücret toplama sistemleriyle başladı. Bugün sinyalizasyonla kavşakların yönetilmesinden tutun, meteorolojik istasyonlarla hava durumunun tahmin edip sürücülerin anlık olarak uyarılması, yine yollara yerleştirdiğimiz sensörlerle kar ve buz mücadelesinin takip edilmesini sağlıyoruz. Akıllı yollara yönelik de Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’de 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladık. Şu anda da yaklaşık 1.500 kilometreleri geçmiş durumdayız. Antalya’da bir pilot uygulama yapacağız. Yine İstanbul’da bir yolda, tamamen bir pilot uygulama yapacağız ve bunları da Türkiye geneline yaygınlaştıracağız” dedi. Uraloğlu, yolların tamamının fiber optik ağıyla donatılmasının orta ve uzun vadede gerçekleştirebileceklerini belirterek “2035 yılına kadar gerçekleştiririz diye düşünüyoruz ama muhtemelen hedeflerimizi revize edeceğiz” dedi.

FİBER İÇİN ORTAK ALT YAPI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da fiberde ortak altyapı için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Karagözoğlu “Somut bir adım atılması noktasında, bir ortak altyapı şirketi kurulması noktasında bir çalışma yürüyor. 5G’yi konuşurken aslında bu, altyapıya olan ihtiyacı da beraberinde tetikliyor. Bu altyapı ihtiyacını bugün karşılayabiliyor ve buraya yatırım yapıyor olmamız lazım ki, yarın gerçekten 5G’nin bize çizmiş olduğu vizyonu hayata geçirebilelim” diye konuştu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise ortak altyapı konusunu memleket meselesi olarak gördüklerini belirterek şunları kaydetti: Bugün Türkiye’nin fiber altyapısı yetersiz kaldı. Kaynaklarımızı fiziksel altyapı tarafında gereken inşaat operasyonunu gerçekleştirmek için harcamamamız gerektiğine inanıyorum. Bu kaynağı topluma, kurumlara, ülkeye değer katacak ve farklılaşan hizmetler için kullanmalıyız.